北部都會區｜甯漢豪：明年至少一個片區招標　年底向業界摸底

本月中公布的《施政報告》提及，將會於北部都會區試行「片區開發」。發展局局長甯漢豪今日（27日）指，目前已在新田科技城、洪水橋及粉嶺北選取三幅10至20公頃土地作爲試點，其中洪水橋和粉嶺北已經開始收地，預計明年至少有一個項目可以招標。她又指，會在年底向發展商進行市場調查，瞭解市場有關參與興趣及分批付款等意見。



發展局稱物色了三個片區作為「片區開發」試點，分別位於新田科技城、洪水橋／厦村和粉嶺北。圖為新田科技城構想圖。(發展局圖片)

甯漢豪今日發表新一篇「局長隨筆」《2024年施政報告 齊改革同發展 惠民生建未來》，她指出，預計未來十年能提供約3,000公頃用作發展的土地，當中有約1,700公頃來自北部都會區，300公頃來自交椅洲填海工程。她續指，會在今年年底提交交椅洲人工島的環境影響評估報告，以便明年完成法定環評程序，望於今屆政府任期内開始填海。

發展局表示，根據最新的十年期預測，可提供作發展的熟地供應量預計合共約3,000公頃，當中接近六成來自北部都會區。(發展局圖片)

至於北部都會區，甯漢豪稱會在今年年底前開展新田科技城首階段工程，並會在今年内公布牛潭尾、新界北新市鎮和馬草壟的土地用途。當中牛潭尾會預留50多公頃作被北都大學教育城、綜合醫教研醫院和第三所醫學院。

發展局表示期望今年底前開展新田科技城首階段工程。圖中紅色部分為第一階段發展區域。(發展局圖片)

《施政報告》提到，會在北部都會區施行「片區開發」模式，即由投得該土地的發展商，進行土地平整和發展。甯漢豪今在無綫新聞節目《講清講楚》中表示，目前局方已在新田科技城，洪水橋及粉嶺北選取三幅10至20公頃土地作爲試點，後兩者現已開始收地，至於新田科技城，則剛剛在立法會申請撥款。她表示，預計明年最少有一個項目可開始招標，並一定會於招標時完成該片區的收地。她續稱，會在年底向業界作市場調查，瞭解發展商參與的意願，或會根據調查結果調整計劃。

被問及片區定價會否比新界以往住宅地更加便宜，以吸引發展商。甯漢豪指，會「實事求是」，因應條款，貼地定價。她又指，私營住宅土地對發展商有利潤，因此每個片區均會有私營住宅土地，比例則根據規劃圖而定。她強調，並不會在區内設立公私營住宅比例，或要求發展商幫忙興建公營房屋。

至於片區發展限期，甯漢豪表示，由於片區範圍大，不能只訂立一個限期，會容許發展商依據地契上的「建築規約期限」分批起樓。如無法按時完成，則會有罰款機制。「你可以申請延期，但每次延期，我地都會收返地價某個百分比。如果不幸爛尾，政府都一定有條款。」但被問及會否容許分期付款時，甯漢豪指，政府推片區發展初衷在於改善現金流，若分期付款，未必能達到目的，但會透過市場調查瞭解發展商意向。

她又表示，推動產業發展是北部都會區建設的主要目標之一，正探討由政府成立和牽頭的公司營運個別產業園區，希望政府透過參與可以在營運方面發揮牽引、先行先試的作用。其中會先以洪水橋／厦村新發展區內部分物流用地作為研究場景，並於明年第一季公布公司營運產業園區的具體建議。

被問到會否透過外勞節省成本，甯漢豪指，現時輸入外勞的人工，會根據該行業人工中位數而定，並非廉價勞工。她又指，12,000個建造業外勞配額中，目前只用了約9,000個，會視乎情況使用餘下配額。她表示，建造業議會明年年初會再作外勞配額的估算。

此外，觀塘安達臣道的首置盤，早前被揭發鋼筋數目比批准圖則的要求少了六根，甯漢豪指，屋宇署已要求承建商和負責人按不同座數呈交報告，現時仍未有最全面資料，屋宇署會適時向公衆交代。

甯漢豪稱，在今個財政年度的私樓供應量方面，不排除不達標，但要視乎私樓土地供應，當中包括發展商會否將手上土地用作地契修訂。若這部分市場活躍，亦有機會達標。

她指《施政報告》的房屋措施有提振作用，成功使市場活躍。至於會否加快下一季推地步伐，她表示發展商買地時候有很多部署，政府會繼續留意市場變化，如反應良好，可能會「勇返一啲」，推更多地。