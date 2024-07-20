北部都會區｜甯漢豪︰引內地片區發展模式　早獲賣地收入減輕財壓

發展局局長甯漢豪今早（20日）在港台節目《星期六問責》中表示，將引入「片區」的概念，推動北部都會區發展，又指該模式常見於內地的深圳及上海。她指，雖然此舉會減低政府地價，但能夠提早獲得賣地收入，減輕財政壓力，而財團亦可更快調動資源動工。她期望今年底向立法會申請新田科技城第一批土地的撥款，以開始土地平整工作。



立法會日前三讀通過降低強拍申請門檻的條例草案，甯漢豪估計約有6,000幢舊樓屬於放寬的範圍，又指過去強拍成功的案例，佔一半購買少於20年樓齡、面積相若的單位，故認為是雙贏的局面。而當局會成立支援中心，提供法律及估價等服務。



發展局局長甯漢豪提出片區開發概念。（資料相片／夏家朗攝）

片區在深圳上海屬常見發展模式 可提早獲賣地收入

政府有意透過「片區」的發展模式，推動北部都會區發展。甯漢豪解釋，片區開發是一種規模及速度的概念，過往政府在新界收地後，會平整土地再逐幅拍賣。因此若3,000公頃的土地，全部交由政府用公帑完成平整，再等待一段時間後收到回報，將對政府的現金流帶來壓力。

甯漢豪指，片區的概念在內地深圳或上海等，為常見的發展模式。她認為，若能夠將賺錢的項目，例如私樓或商廈、社區設施或基建道路等，率先讓有興趣的財團投標，並要求他們投放資源至基建及社區設施，雖然此舉會減低政府地價，但好處是能夠提早獲得賣地收入，而財團亦可更快調動資源動工。

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片區開發主導權在於政府 發展商表示有興趣

甯漢豪亦強調，片區開發規劃的主導權在於政府，包括道路亦由政府設計，財團只負責出資及安排工程。她又稱，已有不少本地、內地及海外的發展商，表示對片區感到興趣。

甯漢豪又指，由於北部都會區的發展橫跨10多年，政府可規劃更多片區。「𠵱家就未有定案話幾多成土地用呢個模式，反而唔好畀啲數字綁住，揀合適地區再睇市場嘅反應。我覺得仲實際啲。」

新田科技城的總發展面積達627公頃，大致由創新科技園區（黃褐色部分）和新田市中心所組成。（發展局提交立法會文件截圖）

年底向立法會申請新田科技城首批土地撥款

對於城規會通過新田科技城大綱草圖，甯漢豪表示感到欣喜，指新田科技城為整個北部都會區的旗艦區域。她期望今年底向立法會申請第一批土地的撥款，以開始土地平整工作。

甯漢豪並指，過去5年在北部都會區收地120多公頃，今個財政年度更要收地400公頃，形容規模及挑戰巨大。她並提到，將興建300多公頃的三寶樹濕地保育公園，雖然該地並無村民的活動，但涉及私人土地，政府會負責收回土地，「令大家有信心我哋真係保育。」

三寶樹濕地保育公園與新田科技城發展計劃重疊地區會被填塘。

強拍門檻降至70%或65% 約6千幢舊樓屬放寬範圍

至於立法會三讀通過降低強制拍賣申請門檻的條例草案，樓齡達50年或以上的私樓，強拍門檻由現時的80%業權，降低至70%或65%。甯漢豪估計，約有6,000幢舊樓屬於放寬的範圍，至於何時出現併購行為及申請強拍，則取決於市場的運作。

她說︰「真係市場入面嘅運作，睇有興趣嘅開發商同業主之間嘅溝通，去到咩地步，大家達唔到達到門檻。所以呢個我哋真係冇一個水晶球，話我方才講嗰6,000幾幢樓，有幾多會過嚟申請。」

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成立支援中心提供法律及估價等服務 但不包括安置支援

被問到如何支援受影響的小業主，例如在同區興建新樓安置，或提供搬遷費等。甯漢豪表示，相關做法會動用大量公帑，並會涉及私樓業主，因此要平衡公平和合理性，但她稱當局會成立支援中心，提供法律、獨立估價、搬遷諮詢等服務，但不包括安置支援。

甯漢豪舉例指，已分析20多宗強拍成功的案例，共涉及70多個小業主，當中佔約一半最後購買原區少於20年樓齡、面積相若的單位，因此認為是雙贏的局面。