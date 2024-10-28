機電署前高級工程師認非法向下屬借貸逾36萬　11月判刑

機電工程署前高級工程師陳家強，早前被廉政公署起訴，指控他涉及未經許可，向下屬借貸逾36萬元，違反《防止賄賂條例》。他今日（28日）在觀塘裁判法院承認十項罪名，將於11月11日判刑。



廉政公署本月11日，落案起訴機電工程署前高級機電工程師陳家強，指控他違反《防止賄賂條例》。（資料圖片）

廉署本月11日，起訴機電署前高級機電工程師陳家強，指控他違反《防止賄賂條例》。廉署指，被告陳家強今年50歲，於1998加入機電工程署，2014年升爲高級機電工程師。他今日承認在前年9月和2月期間，在未得行政長官一般或特別許可下，先後向4名下屬接受10筆貸款，總金額超過36萬元。

陳家強今天在觀塘裁判法院承認十項訂明人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第3條，總裁判官蘇惠德將案件押後至11月11日判刑，以索取被告的背景報告，並頒令被告還押懲教署看管。

廉署早前收到貪污投訴，於是對陳展開調查，發現他半年内，多次稱不同親友遇緊急情況，因而向4名下屬借款，每次借款1萬元至15萬元不等。廉署指，他至今只向其中一名下屬償還約5萬元，從未向其餘3名還款。他其後於2023年辭職離開機電工程署。

廉署提醒公務員須保持廉潔及審慎理財，嚴格遵守《防止賄賂條例》有關接受利益包括貸款的條文，任何公務員若向下屬非法索取或接受借貸，可被檢控。