機電署前高級機電工程師涉非法向下屬借36萬元 遭廉署起訴

廉政公署今日（11日）落案起訴機電工程署前高級機電工程師陳家強，控告他涉嫌未經許可向4名下屬借貸共逾36萬元，違反《防止賄賂條例》。他被控10項訂明人員接受利益罪名，現時獲准保釋，周五（13日）在觀塘裁判法院答辯。



廉政公署今日（11日）落案起訴機電工程署前高級機電工程師陳家強，控告他涉嫌未經許可向四名下屬借貸共逾36萬元，違反《防止賄賂條例》。

廉署指出，50歲被告陳家強於1998年加入機電署，2014年獲晉升為高級機電工程師，案發期間被分派到機電署市政工程(香港)分部工作。

控罪指，陳家強涉嫌於2022年9月至2023年2月期間，未得行政長官一般或特別許可，先後從其4名下屬接受10筆共約36萬元貸款。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現陳家強在半年內，先後多次向該4名下屬指稱因不同親友遇上緊急情況，需借貸周轉應急，每次由1萬元至15萬元不等。

調查亦發現，被告至今只曾向其中一名下屬償還其中約5萬元，其餘3名下屬的借貸均從未還款。被告於2023年5月辭職離開機電署。

廉署提醒公務員，須時刻保持廉潔及審慎理財，嚴格遵守《防止賄賂條例》有關接受利益包括貸款的條文，任何公務員若向下屬非法索取借貸，可被檢控。