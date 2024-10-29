性暴力｜風雨蘭指求助升近5成　報案跌1成半　須釐清法律同意定義

近年性暴力案屢見不鮮，惟因法律對受害人的保護不足，使其蒙受心理創傷。性暴力危機支援中心風雨蘭今日（29日）發表最新一份《風雨蘭個案回溯研究統計報告2019-2023》，揭示影像性暴力及親密伴侶性暴力的求助個案急增，但報案率持續下跌，反映不少受害人對司法程序卻步。

風雨蘭總幹事莊子慧表示，現行法律沒有就「同意」一詞給予清晰定義，僅以主觀測試的方式界定「同意」情況，在不少法庭審訊中，有被告堅稱真誠相信事主同意性交，因而脫罪。此外，強姦罪的法律定義，僅限於陽具插入陰道的動作，無法保障所有「插入式性侵」受害人。風雨蘭促請當局改革性罪行法律，減輕性暴力當事人承受的壓力。



風雨蘭今日（29日）發表最新一份《風雨蘭個案回溯研究統計報告2019-2023》，揭示影像性暴力及親密伴侶性暴力的求助個案急增，但報案率持續下跌。（周令知攝）

性暴力求助升48.5% 事主平均延4.2年始求助 影像性暴力急增

風雨蘭發表最新一份《風雨蘭個案回溯研究統計報告2019-2023》，顯示其跟進的整體性暴力個案數字持續上升，由2014至2018年間的1336宗，上升至2019至2023年的1984宗個案，升幅達48.5%。超過四成求助者在事件中經歷多於一次性侵害；超過九成侵犯者為男性。

在今次報告，「插入式性侵」個案比例佔最多，佔逾四成。值得注意的是，「非接觸式性侵」個案亦急升，比上份報告統計增升227%。其中，影像性暴力的個案佔近七成，有45%侵犯者為事主親密伴侶。

涉及性暴力的延遲求助個案數字仍然顯著，研究發現，由事發當日起計算，整體當事人平均延遲約4.2年始向風雨蘭求助。

風雨蘭總幹事莊子慧表示，現行法律沒有就「同意」一詞給予清晰定義。（周令知攝）

親密伴侶性暴力升逾七成 風雨蘭：同意拍私密照不等於同意分享

親密伴侶性暴力個案亦有上升趨勢，由2014至2018年間的199宗，上升至2019至2023年的344宗個案，升幅逾70%，涉及事主的現任、前任或固定性伴侶。

風雨蘭總幹事莊子慧解釋，社會對「同意」的概念缺乏清晰的理解，例如當發生未經同以下發布私密影像的事件時，受害人經常被質疑主動拍私密照即等於同意分享。

風雨蘭：報案率跌 司法程序保護事主不足 促釐清法律「同意」定義

性暴力持續不斷，但報案率呈下跌趨勢。由2009至2013年的56.8%，跌至2019至2023年的41.4%。風雨蘭資深研究主任邱子衡認為，現行司法程序對個案事主的保護措施不足，減低當事人透過法律尋求公義的信心，研究亦發現約6成本來進入刑事司法程序的案件，因當事人撤銷起訴而終結。

現行法律沒有就「同意」一詞給予清晰定義。莊子慧表示，留意到涉及性暴力的法律審訊中，法庭常以主觀測試的方式界定「同意」的情況，不少個案中，被告堅稱真誠相信事主同意性交，因而脫罪。此類情況導致不少受害人對司法程序卻步。

莊子慧促請政府透過法律條文前並制定清單，解釋構成「同意」的情況，例如為無意識等狀態設立定義。

風雨蘭資深研究主任邱子衡認為，現行司法程序對個案事主的保護措施不足。（周令知攝）

風雨蘭：「強姦」定義未涵蓋所有「插入式性侵」 無法保障受害人

現時強姦罪的法律定義，僅限於陽具插入陰道的動作。風雨蘭認為，相關定義無法保障所有「插入式性侵」受害人。除了「陰道交」，「插入式性侵」亦包括口交、肛交等。

在風雨蘭接獲的「插入式性侵」求助個案中，共48人因並非牽涉「陰道交」，在現行司法制度中只會被定義為猥褻侵犯（俗稱非禮）或其他性罪行，與求助者所經歷的創傷存在落差。

倡港九新界各設一站式危機支援中心 提供醫療法律支援

現時醫管局在全港18所設有急症室的公立醫院各提供兩間指定房間，向性暴力受害人提供服務，包括診治、錄取口供及法醫檢查。

風雨蘭建議擴大服務範疇，在香港、九龍和新界，各設立一站式危機支援中心，配備符合世界衛生組織標準的設施，為事主提供全面醫療及司法程序支援，減輕其心理負擔。

風雨蘭亦建議，將性教育列為必修科，制定專門教學指引予學校和老師作參考，並在中小學校內推廣符合聯合國教科文組織指引的全面性教育；短期內開展「知情同意」、「影像性暴力」等性暴力預防教育工作。