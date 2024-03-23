私密部位遭潑灑不明液體性暴力　她們經歷崩潰、發聲、充權

Charlene去年7月在灣仔地鐵站，遭人潑灑不明液體到臀部，她感到無助、崩潰，直至今年初看到其他人網上貼文，才知道原來其他人亦有同樣遭遇，亦知道這是集體遭受性暴力事件，於是不再沉默，成立「向私密部位潑灑不明液體關注組」，短短一個多月就收到約160個投稿。她整理數據、撰寫報警注意事項，在與其他事主溝通交流之中，感受到充權。

警方指留意到網上討論，拘捕一名正向女生下手的男子，疑涉及至少13宗同類案件，不過拘捕行動後仍有新案例發生。



隱形香港・專頁｜尋找新聞背後 你應該看到、卻看不到的

記者：勞顯亮、梁祖饒

攝影：夏家朗、廖雁雄

攝錄：王海圖、楊凱力

剪接：蕭堃桁



Charlene於2023年7月在灣仔地鐵站被潑不明液體，曾經崩潰和自我懷疑，她之後知道其他人也有類似經歷，於2024年2月初成立了「向私密部位潑灑不明液體關注組」。（夏家朗攝）

我感覺到臀部位置有些很暖的感覺⋯⋯褲子兩截色，濕透了，我第一時間想的不是有人向我潑水。 Charlene（2023年7月於灣仔被潑不明液體）

用手摸摸原來是濕了，突然看到之前上網看過一個貼文，是說旺角有人潑水去女生臀部，我就知道自己中了招。 Lily（2024年2月於旺角被潑不明液體）

發現慢慢褲子開始濕了。而當刻我不夠勇氣，向後面看看發生什麼事。 李小姐（2023年5月及8月兩度於東涌被潑不明液體）

Charlene在2月初成立了「向私密部位潑灑不明液體關注組」，一個多月有約160個投稿，她整理事發地圖，撰寫報警注意事項。（夏家朗攝）

關注組2月初成立 一個多月160投稿

今年2月初，網上成立了一個「向私密部位潑灑不明液體關注組」，統計過去被潑不明液體的個案。成立一個多月，已經有近160名事主投稿，部份是近期發生；受害人大部份是女性，亦有幾名男性。

2月23日警方以「破壞公眾體統」，拘捕一名正向女子潑不明液體的男子。警方展示疑犯的犯案工具，包括保溫壼。（黃偉民攝）

涉「破壞公眾體統」警拘一人

警方亦指有留意網上的統計，於2月23日在銅鑼灣以涉嫌「破壞公眾體統」，拘捕一名正向17歲的女生下手本地男子。疑犯當時以一個保溫壺，將不明液體倒在掌心，然後快步行到受害人的後方，將液體潑向其臀部位置。

被捕56歲男子姓李，報稱為地盤工，相信與最少13宗同類型案件有關。警方檢取疑犯的保溫壺，至於有關液體是什麼則有待化驗。

警方指，在2024年1月20日至2月18日期間，旺角警區一共接獲九名年齡介乎16至32歲的女受害人報案，指較早前於旺角西洋菜南街及旺角地鐵站一帶逛街時，被人從後向他們上背或臀部潑液體，當受害人發現其褲子濕了的時候，疑犯已經逃去無蹤。

疑犯被起訴案件已提堂，申請保釋被拒，還柙小欖精神病治療中心候訊。控方申請先索取兩份精神科報告，以判斷他是否適合答辯，並透露他涉及其他同類案件尚在調查。

根據關注組的統計，旺角是黑點，單單在2月18日，有13宗在旺角發生。（梁鵬威攝）

旺角單日13宗

根據關注組的統計，旺角是黑點，至少有98宗，佔約60%，單單在2月18日，有13宗在旺角發生。記者在警方拘捕疑兇犯前一天，到了旺角多個黑點，嘗試向商戶索取閉路電視片段，還原經過。

2月4日，Y小姐（紅圈右）經過旺角時，被潑不明液體。閉路電視拍攝到她的朋友協助她察看背後的情況。（閉路電視片段）

閉路電視見事主身影

當中旺角中心一帶的閉路電視，在2月4日約下午1時半，拍攝到其中一名被潑不明液體的事主Y小姐。她對《香港01》記者憶述，當日身穿牛仔連身褲，與家人在旺角中心地鐵站B出口過馬路到咖啡店門口時，發現被潑不明液體。

她一開始以為是意外，向後望時看不到可疑人物便繼續走，但之後懷疑是有人故意向她潑不明液體。閉路電視片段拍攝到，Y小姐的家人有刻意走向她的背後查看。

Y小姐封存被潑液體的牛仔連身褲，以作證據保留。（受訪者提供）

她稱當時感到憤怒，擔心旁人誤會她失禁，她曾以紙巾抹過液體，發現液體是暖的，無色無味，她當時未有報警，在附近店舖買了一套新衣更換，並將事發時身穿的連身牛仔褲放進膠袋，未來可作證據或化驗 。

Charlene於灣仔地鐵站被潑不明液體，事發時閉路電視還未安裝。（王海圖攝）

去年被潑不明液體 「我不想承認這件事」

Charlene在2月初成立了「向私密部位潑灑不明液體關注組」，她在2023年7月亦被潑不明液體。

「在灣仔地鐵站A出口出閘，我感覺到臀部的位置有些很暖的感覺，我覺得有點奇怪，我轉身看，看到褲有兩截色，濕透了。但我確認了我不是失禁或月經，然後我就在想是不是有人潑水或倒水，我轉頭看後面都沒有人。我無法理解這是一件什麼事，但感覺又很強烈，我覺得很尷尬。路人會繞去前面看我，我兩個朋友立即拉我一邊，我站在柱子前面遮住，覺得很尷尬、很困惑、很羞恥，不知如何是好。」Charlene回憶起事件，心情依然未能平復。

Charlene報了警，警方問她有無得罪人，是否遭人報復，那時事發的地方無裝閉路電視，最後警方列作雜項處理。但當回到家門口，她的情緒開始爆發：「喉嚨好像有些東西湧上來

很想哭、很委屈、很難受，但委屈和難受是無法形容的，因為我大概有一點的概念，會否是性暴力事件？但我很快就把這個概念拿走了，我不想承認這件事，我不想它是一個性暴力事件，它不可以是一個性暴力事件。」

2024年2月初，Lily在旺角過馬路時被潑不明液體。她之後拍片發布上網曝光事件，並提醒其他人注意。（梁鵬威攝）

旺角事發地拍片提醒公眾

幾個月後，Charlene看到有女生在網上投稿被潑黃色液體，她肯定自己的經歷不是單一事件，但由於是匿名投稿，她無法聯絡事主，直至看到Lily的Instagram影片。

「當時是2月初左右，我自己一個人走來旺角，等紅綠燈要過去對面小食店的時候，突然感覺到屁股有暖暖的感覺，用手摸摸原來是濕了。突然想起之前上網看過一個貼文，是說旺角有人潑水去女生後面，我就知道自己中了招。」

Lily說，當時很害怕、很無助，無故遭受如此對待，路人的怪異目光更是二次傷害，「其他行人會特意繞來前面，看看我的樣子是怎麼回事。」

「第二天回來事發地點拍了一段片，告訴大家這個地方有這些事發生，叫大家小心點。有很多受害人看到我的貼文，都會留言和私訊我，我才發現原來有很多類似的事件，後來我才在網上報警。」Lily說，這需要很大的勇氣。

Charlene得知Lily的經歷後，覺得不能沉默，成立「向私密部位潑灑不明液體關注組」。（pissed_us_off instagram）

「我知這件事不可以不提」

「我以為隔了這麼久，我應該已經可以平復了，應該已經沒事了。但我看到那個女生的reel影片時，我的手一直在顫抖，我心跳得很快。我知這件事，不可以不提。」Charlene看到Lily的貼文，認為不是單一事件，決心將事情筆錄整理，在網上成立關注組。

Charlene開設專頁，很快就收到約十個投稿，當時她覺得已經很多，想不多一個多月後，收到約160個，大部份是近兩年發生的，亦有人兩次在同一地點被潑液體。

李小姐在2023年5月和8月，兩度在東涌巴士站被潑不明液體。她拍下被潑濕的褲。（廖雁雄攝）

東涌巴士站兩度被潑液 「我不夠勇氣轉頭去看」

在東涌工作的李小姐，去年5月和8月，兩次在東涌巴士總站等車時被潑不明液體。「在去年5月如常上班經過這個位置，突然感覺到褲子後面屁股的位置，覺得有股暖流，有些液體在我的褲子由外而內滲入我的身體裏⋯⋯那一刻都心知不妙，估到有不好的事發生，但是當刻我有些驚慌，會騙自己『應該不是吧』。而當刻我不夠勇氣，轉頭去後面看看發生了什麼事，因為我也擔心，會有些我預計不到的畫面出現。」

李小姐當時回公司更衣室，換上備用衣服，但情緒依然崩潰，「有人潑了一些不明的暖液體到我身上，就知道大概可能是一個性騷擾的行為，當刻都覺得很侮辱的。」

那次之後，李小姐上下班都很小心，但到了去年8月一時鬆懈，再次被襲。她與同事說起事件，才發現有另外兩個同事也經歷過相同的情況。

「向私密部位潑灑不明液體關注組」整理投稿的事發時間，最早可以追溯至2004年。

過去20年多人效仿

Charlene整理事發地圖，發現旺角、灣仔、銅鑼灣、東涌是「高危」地區，而投稿的事發時間愈來愈早，最早可以追溯到2004年。

翻查以往的新聞報道，歷年來曾經都有涉及潑灑不明液體的案件。2005年3月，25歲姓鄭的男會計文員，在銅鑼灣地鐵站內月台，用有噴嘴的膠樽向一名女子的裙噴射不明液體。警方化驗後證實是尿液，他被判守行為一年，在2006年再犯案，在地鐵摸女士臀部，非禮罪成被判入獄21日。

2007年12月，40歲姓李的採購員，在工展會內將精液抹向女子的臀部，非禮罪成判囚三個月，他之前已經有兩次非禮案底。

2023年12月30日，將軍澳一名女子被人尾隨和非禮，身上沾有不明液體，警方當晚以「遊蕩罪」拘捕一名37歲男子。

而就近期事件，雖然警方在2024年2月拘捕了一名疑犯，但繼續有人向關注組投稿，聲稱拘捕行動後依然被潑不明液體。Charlene覺得不實單一個人行為，或者不止一個人作案，「或者現在他已經拘捕了人，媒體報道得很多，可能暫時會靜下來。」

風雨蘭服務經理曾秋娜說，此次潑灑不明液體不是一個單一的性暴力事件，而是社會或集體層面的事情。（夏家朗攝）

勿忽視背後性暴力

究竟這些液體是什麼？是否有人集體行動？甚至如此前BBC揭發過的「癡漢」集團，當街性侵女性，製作影片販售呢？記者和部份事主在網上搜索過，幸好未發現有類似的偷拍分享群組，但支援團體認為，不應該忽視事件背後的性暴力。

風雨蘭服務經理曾秋娜說，此次不是一個單一的性暴力事件，而是社會或集體層面的事情：「性意味加不情願就等於性暴力。事主經歷性暴力事件後，其中一個的影響，是會有一些自責的行為，例如是否與衣着有關。但當現在有關注組出現，真的看到集體有類似的事，這種自責會減少。」

尊重事主當刻感受和選擇

如果身邊有人遇到這類事件應怎麼辦？曾秋娜建議，可以肯定事主的感受和情緒，「這些感受情緒每個人都可以不一樣，不需要去比較。亦要尊重每個事主，都可以有他當刻去應對事件的選擇，如果那一刻只需要一個安全空間去照顧自己，不是即時想去報案，或者還沒有想到怎樣處理，其實都是可以的。」

李小姐說關注組讓她知道不是只有她一個人。（廖雁雄攝）

開了這個專頁出來，知道原來原來有個渠道可以舉報、發聲，發現原來我們都不是自己一個人在走，可以一起站出來互相支持。 李小姐

Lily希望途人若發現有人被潑不明液體，可以給予適當幫助，而非用異樣目光去看。（梁鵬威攝）

如果當有人已經受到侵害，想想有無辦法可以協助，例如借衣服遮擋，不要特意去看，已經是一個很大的幫助。 Lily

Charlene在2月初成立了「向私密部位潑灑不明液體關注組」。（夏家朗攝）

其實是大家對這類事件的認識不足，亦不夠敏感。有人甚至說是小事，問我為何放不開。可能他們指示關心我，但不是說快點過去就可以過去。會不會給予多點時間，理解當事人的恐懼，讓她自己去消化，這樣會好一點。 Charlene

隱形香港・專頁｜尋找新聞背後 你應該看到、卻看不到的