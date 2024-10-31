奧蘇利雲．優才計劃｜可帶配偶及未婚子女來港　成就計分是什麼？

英國桌球天王奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）申請優才計劃來港獲批，轟動體壇。優秀人才入境計劃（優才計劃）目的是在吸引高技術人才或優才來港定居，獲批准申請人毋須在來港定居前先獲得本地僱主聘任。

優才計劃申請人可按香港受養人政策，申請攜同其配偶及18歲以下未婚及受養的子女來香港，而符合「基本資格」所有要求的申請人，可在兩個計分制中二選一接受評核，入境處指，當中的「成就計分制」是為具備超凡才能或技術並擁有傑出成就的個別人士提供另一套申請來港計分制度。優才計劃基本資格、計分制度及甄選程序一文看清。



香港入境處10月31日公布英國桌球天王奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）申請優才計劃來港獲批。（Getty Images）

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）申請優才計劃獲批，並已來港成為香港居民。（入境處ig）

奧蘇利雲早前與香港球手傅家俊在香港交手。（資料圖片/楊宇翹攝）

優秀人才入境計劃（Quality Migrant Admission Scheme）適用人士

．不適用於阿富汗、古巴及朝鮮的國民。

奧蘇利雲。（資料圖片/楊宇翹攝）

優秀人才入境計劃基本資格：

年齡/申請人根據本計劃提交申請時，年齡必須在 18 歲或以上。

財政要求/申請人必須證明能獨力負擔其本人及受養人（如果有）居港期間的生活和住宿，不需依賴公共援助。

良好品格/申請人不得有任何在香港或其他地方的刑事罪行記錄或不良入境記錄。

語文能力/申請人須具備良好中文或英文的書寫及口語能力（中文口語指普通話或粵語）。

基本學歷/申請人必須具備良好學歷，一般要求為具備由認可大學或高等教育院校頒授的大學學位。在特殊情況下，能附以證明文件的良好技術資歷、可證明的專業能力及／或經驗及成就亦可獲考慮。



奧蘇利雲邀約郭俊峯飲茶。（入境處ig）

優秀人才入境計劃計分制度：

符合「基本資格」所有要求的申請人可選擇以「綜合計分制」或「成就計分制」方式接受評核。「綜合計分制」設六個得分範疇；「成就計分制」則設有一個得分範疇。

優秀人才入境計劃「成就計分制」：

如符合下述要求，可依此計分制獲取分數：

．申請人曾獲得傑出成就獎（例如奧運獎牌、諾貝爾獎、國家/國際獎項）；或

．申請人可以證明其工作得到同業肯定，或對其界別的發展有重大貢獻（例如獲業內頒發終生成就獎）。



入境處指此計分制的要求極高，申請人如被視作符合上述計分制所列的其中一項要求，可獲取245分，不符合者則不會獲得分數，而不能取得分數的申請人，其申請會即時被拒絶。

奧蘇利雲與傅家俊再度在香港交手。（資料圖片/楊宇翹攝）