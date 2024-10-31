大家樂牛油爭議｜棄維寶用回安佳牛油？消息：食客收到屬存貨

連鎖快餐店大家樂早前被發現棄用紐西蘭Anchor（安佳）牛油，轉而使用另一不見經傳牌子「VTreasure維寶」的產品，引起食客關注，大家樂澄清乃是生產於荷蘭的自家品牌產品。有食客今日（31日）在大家樂用餐時，發現安佳牛油「重現」，不過惟據了解，這只是安佳牛油存貨，相信用完後全線分店都只會使用維寶牛油。



有市民大家樂用餐時，發現安佳牛油「重現」。（Nick Kwok@Facebook）

早前有網民質疑大家樂改用內地品牌人造牛油，味道大變，認為是節省成本；大家樂澄清指，新選用的「軟質牛油醬」乃是源頭採購及生產於荷蘭的自家品牌產品，以優質植物油及牛油為主要成份。

有網民今日（31日）在Facebook發帖文，分享在大家樂用餐時，發現分店仍在使用安佳牛油，引起討論，以為大家樂改回用安佳牛油，不過不少網民猜測只是存貨。

大家樂指「Treasure維寶」牛油醬乃是源頭採購及生產於荷蘭的自家品牌產品。（網上圖片)

據了解，真相與部分網民猜測的一樣，大家樂仍有安佳牛油的存貨，故此食客仍有機會收到安佳牛油。

「VTreasure維寶」的產品，包裝只寫明「Slightly Salted Spreadable」（低鹽可塗抹），沒有「butter」（牛油）一字。

大家樂指「Treasure維寶」牛油醬乃是源頭採購及生產於荷蘭的自家品牌產品。（網上圖片)

根據歐盟規定，脂肪含量不低於80%的產品，才可叫Butter（牛油）或Margarine「人造牛油」；脂肪含量至少10%及佔重量不高於90%，要叫Spreadable fats（可塗抹脂肪）。