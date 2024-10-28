大家樂回應被指改用內地產牛油：於荷蘭生產自家品牌維寶牛油醬
撰文：韋景全
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連鎖快餐店大家樂近日更換早餐牛油，由過往的紐西蘭Anchor（安佳）牛油，改為另一不見經傳牌子「Treasure維寶」的產品，標明「Slightly Salted Spreadable」（低鹽可塗抹），並無「butter」（牛油）一字。有網民指控大家樂改用內地品牌人造牛油；大家樂則否認，指新選用的「軟質牛油醬」乃是源頭採購及生產於荷蘭的自家品牌產品，以優質植物油及牛油為主要成份。
大家樂過往使用標示「butter」（牛油）的紐西蘭Anchor（安佳）牌牛油，但近日改為另一牌子「Treasure維寶」的產品，包裝只寫明「Slightly Salted Spreadable」（低鹽可塗抹），沒有「butter」（牛油）一字。
有網民根據牌子「維寶」二字，搜查到江西一間名為「維爾寶食品生物有限公司」，有生產「維寶牌」植脂末（即奶精），因此認為大家樂轉用內地製人造牛油，批評味道大變，大家樂為節省成本。不過維爾寶的產品中，並沒有維寶牌牛油。
大家樂回應稱，否認轉用內地製人造牛油。大家樂指新選用的「軟質牛油醬」乃是源頭採購及生產於荷蘭的自家品牌產品，以優質植物油及牛油為主要成份，並加入了奧米加3脂肪酸。
大家樂表示，集團一向重視食物品質及安全，從採購到製作都有嚴謹的政策及指引，以確保食材及製成品符合安全及質素要求。
根據歐盟規定，脂肪含量不低於80%的產品，才可叫Butter（牛油）或Margarine「人造牛油」；脂肪含量至少10%及佔重量不高於90%，要叫Spreadable fats（可塗抹脂肪）。
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