北大嶼海岸公園今日成立　漁護署指面積最大　加強保育中華白海豚

漁農自然護理署今日（11 月1日）宣布，北大嶼海岸公園即日成立。

北大嶼海岸公園面積約2400公頃，是香港第八個、也是面積最大的海岸公園，亦是為緩解三跑道系統項目的建造及營運對中華白海豚和漁業生境所造成的影響而推展的其中一項措施。北大嶼海岸公園的成立令香港受保護的海洋棲息地面積增加至超過8 500公頃，加強保育中華白海豚和北大嶼水域的海洋環境及生態系統。



漁農自然護理署今日（11 月1日）宣布，北大嶼海岸公園即日成立。(政府新聞處圖片)

漁護署發言人表示：「北大嶼海岸公園連同附近的沙洲及龍鼓洲海岸公園以及大小磨刀海岸公園形成相互連接的海洋保護區網絡，面積共約4570公頃。北大嶼海岸公園亦毗鄰廣東珠江口中華白海豚國家級自然保護區，加強保護中華白海豚的核心棲息地。漁護署正與內地相關部門商討成立『粵港中華白海豚海洋保護區網路平台』，加強兩地在管理和執法、生態監察和提升措施、教育和宣傳等方面的合作。」

北大嶼海岸公園11月1 日成立。圖示棲息於大嶼山水域的中華白海豚。(政府新聞處圖片)

發言人補充，北大嶼海岸公園採取與其他現有海岸公園相若的管理措施，包括日常巡邏執法、限制船艇航行速度至最高10節、海洋資源監察和優化、推廣保育教育和便利生態康樂活動等，以及接受已根據《漁業保護條例》（第171章）登記本地漁船申請北大嶼海岸公園捕魚許可證。漁護署與海事處協調，今年下半年已兩度提醒海事業界上述規定。

另外，為了提高公眾對海岸公園和海洋生態保護的認識，漁護署將持續在社交媒體發布貼文、教育小冊子和影片等宣傳資料。漁護署亦會在海岸公園進行長期生態及水質監測，並鼓勵在海岸公園內進行科學研究。有關北大嶼海岸公園的資料可瀏覽漁護署網站。