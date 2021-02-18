西貢行山路線｜海下灣教育徑全長800米　經海岸公園賞珊瑚群落

到達海下路盡頭，經過漁護署海岸公園營理站，往海下士多方向的大道前走，不遠處有標誌柱標示教育徑的起點。海下灣自然教育徑全長只有約800米，路上所見和所能學到的知識卻十分豐富，包括闡述了香港昔日石灰業歷史的古石灰窰和路旁淺灘的大片紅樹林。

教育徑終點是碼頭，旁邊的淺灘不論週末或週日時間都有不少弄潮兒禧水或浮潛，而於退潮時更有機會見到水中的珊瑚群落。遊人可沿教育徑找到多種植物，和不少蝴蝶品種。因為食物充足亦使牠們顯得不太「怕人」。遊人可折返海下村稍作休息，或於碼頭繼續往前續走大灘郊遊徑。