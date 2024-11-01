總督察何兆東夫婦涉受賄案　何交不出120萬保釋金　需續還柙

被指是警隊「明日之星」的總督察何兆東，被指與其妻子收受一名涉襲擊及欺詐案商人逾 110 萬元現金和禮物，並向該商人洩露警方資料。兩夫婦被廉署拘受賄等罪名，案件9月在東區法院提堂時，主任裁判官把何的保釋金增至120萬元。案件日前再提訊，並押後11月21日轉到區院答辯，惟何因未能交出保釋金，要繼續還柙。



總督察何兆東涉受賄110萬被廉署拘控。（陳浩然攝）

主任裁判官蘇文隆早前在何的案件提堂時，把保釋金大幅提升至120萬。

辯方律師早前向法庭確認，何兆東因為交唔出保釋金，雖然獲准保釋，但仍在還柙。

何被指收100萬現金及14萬禮物

男被告何兆東（38歲），警務處總督察，被控2項公職人員收受利益，及3項公職人員行為失當罪，指他於2021年8月26日、同年9月12日至2023年1月4日期間，從商人曲海鵬接受共逾114萬元的現金和禮物，包括兩筆各50萬元的現金和價值超過14萬元的禮物，以向曲洩露警方內部資料，包括疑犯及涉案人士資料，以及在警方調查的個案中優待曲或他的朋友。

何妻被控協助及教唆罪名

女被告何姸穎（36歲），是何的妻子，報稱家庭主婦，被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪，指她於2021年9月12日至2023年1月4日期間，協助、教唆、慫使或促致何兆東接受上述利益中價值超過13萬元的禮物而優待曲海鵬。

辯方確認何交唔出保釋金

兩人於今年9月9日在東區法院首度提堂，何原獲廉署以5萬元保釋，惟蘇官當日把保釋金大幅曾至120萬元，何妻則准以2萬元保釋。案件在10月31日再提訊時，控方透露何雖然有保釋，但因未能滿足一項保釋條件而續還柙，辯方即確認何未能滿足的條件是：交唔出保釋金，處理案件的裁判官屈麗雯把案押後，准兩被告繼續以同樣條件保釋。

案件編號：ESCC2336/2024