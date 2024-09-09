總督察何兆東與妻涉受賄114萬　何准以120萬保釋　押後至10.31

被指是警隊「明日之星」的總督察何兆東，涉嫌與其妻在3年前起，收受一名襲擊案商人逾114萬元現金及財物，並多次優待該商人及向他洩露警方內部資料，兩夫婦因而被廉署控以收賄及公職人員行為失當等6罪，案件今(9日)在東區法院提堂，被告暫時毋須答辯，主任裁判官蘇文隆把案押後至10月31日，以讓控方準備轉介區域法院文件，蘇官把何兆東原本的５萬元保釋增至120萬元，其妻則准以原有的2萬元保釋候訊。



被告何兆東被指是警隊的明日之星。（陳浩然攝）

何兆東及其妻的案件今在東區法院提堂。（林幸言攝）

控方會申請將案件轉到灣仔區域法院處理。

何被指收100萬現金及14萬禮物

男被告何兆東（38歲），警務處總督察，被控2項公職人員收受利益，及3項公職人員行為失當罪，指何於2021年8月26日、同年9月12日至2023年1月4日期間，從商人曲海鵬接受共逾114萬元的現金和禮物，包括兩筆各50萬元的現金和價值超過14萬元的禮物和其他饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作出優待曲海鵬的作為；並於2021年9月15日至2022年10月21日期間，向曲海鵬洩露警方內部資料，包括疑犯及涉案人士資料，以及在警方調查的個案中優待曲或他的朋友。

何妻被控協助及教唆罪名

女被告何姸穎（36歲），是何的妻子，報稱家庭主婦，被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪，指她於2021年9月12日至2023年1月4日期間，協助、教唆、慫使或促致何兆東接受上述利益中價值超過13萬元的禮物而優待曲海鵬。

控方透露，案中證物包括電話記錄、禮物實物及警方文件等。

案件編號：ESCC2336/2024