大角咀廟會｜經濟不景手頭緊　麵粉公仔檔主料生意額僅疫情前一成

撰文：董素琛
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第十七屆「大角咀廟會」今（3日）於大角咀福全街舉行，既有巡遊、表演，現場亦有不少攤檔。有參與廟會多年的麵粉公仔檔主認為，廟會人流較往年好，但疫情過後市道仍未回復，市民手頭較緊，未必願意花費買並非必需品的麵粉公仔，對營業額不抱期望，料生意額與去年相約、僅有疫情前的十分之一。

第十七屆「大角咀廟會」今（3日）於大角咀福全街舉行。（夏家朗攝）

今早約10時，廟會攤位開始陸續投入服務，不少市民一早來到湊熱鬧，參與各種慶祝活動，其中包括毛筆書法、繩結工藝、手繪活動及特色食品攤檔。至下午約1時，巡遊過後，攤位的人流逐漸增多，不少攤檔更要排隊參與，場面熱鬧。

▼11月3日　大角咀廟會▼

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麵粉公仔檔主傅先生：疫情之後所有生意額都唔樂觀

麵粉公仔檔主傅先生在廟會擺檔出售麵粉公仔超過10年，他認為廟會的人流和氣氛較上年好，但對今年的生意額不抱期望，預料僅有疫情前的約十分之一，「疫情之後所有生意額都唔樂觀」。他認為，疫情過後市道仍未回復，市民手頭較緊，而麵粉公仔非柴米鹽油般的必需品，「啲人唔捨得畀錢」。

傅先生預料今年的生意額僅有疫情前的十分之一。（董素琛攝）

傅先生續指，疫情前每年在廟會的生意額約有8000至9000元，惟去年已僅剩1000元，料今年情況相約。被問及為何仍堅持在廟會擺檔，他笑言：「退休冇嘢做啱呀。」

他又提到，現時的人聽到麵粉公仔普遍會聯想到容易發霉和「唔㯲擺」，今早營業數小時，亦有聽到不少市民路過時講及這些事，認為這些聯想同樣影響其生意額。他續指，店舖出售的麵粉公仔其實早已轉用輕黏土製作，不過，即使不轉材料，麵粉公仔其實相當「㯲擺」：「就算麵粉公仔都可以擺十幾年啦。」

吳先生認為今年廟會的氣氛較佳，有信心生意額與去年持平。（董素琛攝）

傳統中國飾品店負責人對銷情樂觀

廟會也有檔主對今年生意額態度樂觀。多年在廟會出售傳統中國飾品的玉泉玉器負責人吳先生認為，今年廟會的氣氛較上年好、購物的人亦較上年多。

他又說，即使市道差，對傳統中國飾品的銷情影響有限，相信大多數中國人都信奉佛教或道教，而佛教的模式「會寄托某一樣嘢」，希望其能發揮功效，改善自身不好的地方，「啲人唔會唔捨得使錢喺呢方面」。

吳先生表示，有信心今年的生意額能與去年持平，又指去年開始營業後，一直到11時許才有人光顧，但今年開始營業後不久已有客人購物。他表示，店舖出售的商品價格普遍約數十元，在營業數小時內，已有客人一次過購買五件飾物，價值約300元，認為情況理想。

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