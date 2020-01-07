【油尖旺區議會】林健文當選主席　促大角咀廟會擬備武漢肺炎防疫

新一屆區議會換屆，油尖旺區議會今日（7日）召開第一次會議。前民協成員、執業律師林健文及公民黨余德寶在沒有競爭下，分別當選正副主席。17位民主派區議員發表聯合聲明，並集體起立默哀一分鐘。

民協成員、執業律師林健文（左四）及公民黨余德寶（左三）在沒有競爭下，分別當選正副主席。（袁澍攝）

議會一開始便選出前民協成員、執業律師林健文及公民黨余德寶為正副主席。其後林健文代表17名民主派讀出聯合聲明，除了感謝選民外，亦表示會重民生、爭普選，強調「五大訴求、缺一不可」。林健文表示，多個民主派區議員今日有幸能夠進入議會，是有賴多位前線朋友手足的努力，並強調沒有忘記過去付出代價和犧牲的每一個朋友和手足，因此集體起立默哀一分鐘。

討論40項撥款項目

區議會首先討論40項撥款項目，進行原則性表決，當中39項獲得15名在場議員的一致通過。多名議員針對大角咀3月1日舉行的廟會撥款，並就此質詢旺角街坊會兩位代表，包括物資購置費用、邀請嘉賓、遇到公眾活動的後備方案，以及如何防範武漢肺炎傳染的方案等。街坊會承認在應急措施及防範疫情等方面有欠討論，承諾會書面回覆。在場區議會亦認同要等到書面回覆後再表決。

民主派議員默哀一分鐘。（袁澍攝）

隨後眾議員通過了民政處的4項撥款項目，並推薦共計3名區議會議員進入油尖旺多元文化輔導、諮詢架構中。在商討是否通過參展「2020花卉展覽」的綠化攤位撥款時，有議員對花卉展「幸福滿滿」的主題不滿，表示對參展有保留。其後有議員表示以繡球花組成「五大繡球」，或者以「No more tear gas」的主題參展方可通過撥款。最後表決中，15位議員同意，2位議員反對，通過撥款。