無牌救生員｜業界人士爆料：私人泳池嚴重　一個泳池5人均持假牌

《香港01》去年中揭發青衣灝景灣會所泳池疑有泳池救生員持假救生章，冒認救生員。持牌救生員人手短缺，有負責招聘救生員的業界人士表示，近年請無牌救生員情況普遍，私人管理的泳池情況尤甚。「我聼過最離譜，一個泳池5個救生員，5個都係持假牌」，促請發牌機構拯溺總會增加監管。港九拯溺員工會副理事長胡啟榮亦指，政府應增加巡查頻率及加強罰則。



香港救生員由拯溺總會發牌及監督。（拯溺總會圖片)

聘救生員「二判」：10個私人泳池救生員有3到4個都係無牌

根據食環署和香港拯溺總會規例，要成爲私人泳池救生員，需先獲得拯溺總會的拯溺銅章，以及指定機構的急救證書，符合兩項條件後，方可參加香港拯溺總會的泳池救生章考核，成功考獲救生章後，才能擔任私人泳池救生員。

然而有業界人士指出，許多泳池公司判頭選擇聘請無牌救生員。King（化名）現時是泳池公司「二判」，負責為某些大規模的泳池公司招聘救生員，現已入行16年。據他觀察，行内請無牌救生員的問題自五六年前已存在，近年則更爲猖狂，這個情況主要發生在私人管理的泳池。「宜家基本上我見到10個（私人泳池）救生員有3到4個都係無牌。我聼過最離譜，一個泳池5個救生員，5個都係持假牌。」

指判頭或二判TG或社交媒體公然寫明「無需拯溺牌」

King表示，見過不少判頭或二判在Telegram或社交媒體群組招聘救生員，公然寫道「無需拯溺牌」。「有啲更加會標兩個人工，一個係有牌，一個係無牌。」

無牌救生員時薪可比持牌低40元 判頭有利可圖

King表示，判頭請無牌救生員的原因有二：一，接受泳池公司委託後，人手必須請到符合泳池最低救生員人數要求，確保泳池能夠開放，否則會被視爲違約，將被罰款。然而市面上持牌救生員人手短缺，判頭便改請無牌救生員；二，無牌救生員時薪往往只有50至60元，而持牌救生員則有80至90元，不少判頭爲求謀利，便會聘請價低者。

King説，曾聽聞一間公司僅以80元時薪，委託判頭請人，判頭最多只以75元時薪去請一個人，結果落空，出委託公司直接叫聘用無牌救生員。

個判頭要賺錢，只係最多只可以用75蚊時薪去請一個人，但75根本請唔到一個有牌救生員。間公司直接話：請無牌咪得囉，個個都用無牌啦，使唔使請咁多有牌啊？ 聘救生員「二判」King

指行内「判上判」請無牌救生員 大判及物管公司懶理

King指在行内「判上判」情況十分常見，通常由物業管理公司委託一些具規模的泳池管理公司（大判），而後者再向私人判頭（二判）招標，由中標者負責請救生員。他表示，不少聘無牌救生員的判頭，因爲成本低，更加容易中標，從而對業界造成惡性競爭。而大部分大判或物業管理公司，都對二判請無牌救生員視若無睹，不作監察。

他表示，身邊有些做判頭的朋友，亦因無法忍受競爭，而開始聘請無牌救生員。「咁樣搞法，只會愈來愈多人頂唔住競爭，走去請無牌。」

指救生章真假難分 設計上近乎一樣

用無牌救生員的情況之所以普遍，除了因爲判頭圖利，亦因爲救生章真假難分。根據King提供的兩張相片，可見僞造救生章（第二張）與真章（第一張）在設計上近乎一樣。

先聘用後核實 拯溺總會兩個月始覆救生章為僞造

今年7月，他曾聘請一名救生員。查看過對方的救生章及身份證後，他便立即讓對方上班。同月，他將所有救生員的救生章交去拯溺總會核實，直至9月，才收到拯溺總會回覆，指該名救生員無牌，即其救生章為僞造。「基本上唯一可以核實資格嘅方法，就係交畀拯總check（查核），但通常都要一兩個月先有結果。期間如果泳池出事，我點算？」

拯溺總會10月起查核費加11倍 促公開名單供查核

拯溺總會自10月起，更將查核費用由每人25元增至300元。King表示，此舉將增加查核負擔，「如果我請30個人，咁咪每次要交9,000蚊出去？」他建議拯溺總會可在救生章中加入防僞標簽等元素，並公開所有持救生章的救生員資料，方便公衆查核。

King今年共接下42個屋苑泳池的招聘管理工作。他指自今年年初，申訴專員公署批食環對私人泳池監管不力後，食環署有增加巡查次數，惟有些位置較僻遠的泳池，仍然一年只查一次，檢查亦欠嚴謹，「佢地都係望下你個救生章就算，因爲佢地無權限要求出示身份證。」他認爲食環署需加強監察。

港九拯溺員工會：食環署巡查難找到證據

港九拯溺員工會副理事長胡啟榮也指出，即使食環署有巡查，也未必有作用。「每次巡查，都要經過物業管理處，經過大門，經過泳池門口，啲無證嘅都走晒，到時最多話救生員不足。」

他表示，部分人或不明白冒認救生員的嚴重性，「佢地唔知救生員職責，可能覺得咩都唔使做，唔識監察，唔識評估，真係有事唔識處理，但救生員工作真係涉及人命。」他建議食環署增加突擊巡查頻率同時，增加對冒認救生員的罰則和處分，令公衆能警惕其嚴重性。

食環署早前回覆傳媒查詢時，指一直關注泳池運作，並透過巡查及跟進投訴，嚴密規管用詞。署方亦已施加新牌照條例，要求在泳池人口展示當值救生員數目，以及他們的近照、姓名和救生章編號。

作為不同屋苑業委會顧問的西貢區議員方國珊表示，屋苑居民極擔心有救生員做假，促請政府正視及盡快自動化查核相關持救生章的合格人士。她指過去不少屋苑會所，有居民經常投訴個別救生員質素參差，玩手機或睡覺，促請研究一併引入扣入制度。