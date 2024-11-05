「老總書房」資深傳媒人鄭明仁離世　新聞活字典見證香港傳媒變遷

資深傳媒人、北角城市花園「老總書房」創辦人鄭明仁周日（3日）離世，享年70歲。他曾任職電台和報館記者、採訪主任，2011年退任報章總編輯後，在樹仁大學修讀北京大學歷史學系碩士學位，著有《淪陷時期香港報業與「漢奸」 》及《香港文壇回味錄》，記錄香港報業歷史及文壇歷史，猶如一本「新聞活字典」，見證香港報業興衰及傳媒變遷。



「老總書房」資深傳媒人鄭明仁周日離世，享年70歲。他在2017年年底接受《香港01》訪問，講述將拆卸的蓮香樓歷史。（資料圖片／張浩維攝）

鄭明仁1977年香港浸會學院傳理系畢業，之後加入商業電台任記者，其後在多份報章負責港聞編採，在《成報》時獲創辦人何文法器重。他於1995年入職《蘋果日報》協助創刊事宜，負責港聞編採，到2006年獲升任總編輯，至2011年提早退休離開。

2008年香港浸會大學傳理系40周年慶祝活動中，鄭明仁當選「傑出傳理人」40位得獎校友之一。在退休後，他也有參與消委會的消費新聞報道獎評審，以及協助籌辦新聞博覽館，不遺餘力。他為人風趣，喜歡跟後軰分享新聞採訪逸事，由於在業界工作數十年，見證廣博，每每把經歷說得動聽，像一本「新聞活字典」。

鄭明仁2022年曾接受《香港01》訪問，談及他的「老總書房」藏書上萬，靜待有緣人。（資料圖片/盧偉文攝）

鄭明仁是愛書之人，在退休後在不同區域的舊物店盡情地買書，逐漸變成了藏書家，搜羅不少已絕版的舊書、初版書籍、作者簽名書籍。藏書愈來愈多，他甚至把太古城一個單位，變成他的書庫；在2019年更租北角城市花園商場一個舖位，開辦「老總書房」，以書會友。

懷舊之餘，鄭明仁希望年輕人能從中認識更多香港曾出現過的人和事。（盧偉文攝）

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鄭明仁退休後潛修歷史，在樹仁大學修讀北京大學歷史學系碩士課程，在2015年取得學位。他在修讀期間繼續發揮記者精神，介紹名人同學給傳媒訪問。