李我為商台題字對聯　座右銘傳與《風波裡的茶杯》有關｜鄭明仁

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-05-05 20:57

李我，堪稱「天空小說之王」，上世紀四十年代紅遍省港澳，五十年代至七十年代先後在澳門綠邨電台、香港麗的呼聲和商業電台聲演廣播劇，膾炙人口。

文：鄭明仁

照片由作者提供

李我夫人蕭湘女士亦不讓丈夫尊美，她在商台天空小説一人分演七把聲音的功夫，至今無人及得上她。李我聲演的天空小說先後出版成書，約四十部，有些更拍成電影，著名作品包括《蕭月白》、《凌霄孤雁》、《鬼屋》等等。李我生前口述了他一生的傳奇故事，由周樹佳改寫成五本小書。

李我講古系列作 | 李我、周樹佳｜ 天地圖書（照片由天地圖書提供）

筆者和李我夫婦見過幾次面，他知道我任職新聞界，告誡我筆墨囗舌容易招尤，他自己對此有深刻體會。

「話到口中留幾句，理從是處讓三分」

李我每次見面都提起他為商台員工而寫的座右銘，這座右銘我見過。‪進入廣播道商業‬電台，踏出電梯迎面便是一對掛在牆上的對聯，上面寫著：「話到口中留幾句，理從是處讓三分」。

【相關文章：資深播音員李我離世 《天空小說》廣播劇一人演多角享譽省港澳】

商台員工每天上班或進入直播室之前，都會見到這副對聯，久而久之，這對聯便成為商台的座右銘，也是商台創辦人何佐芝生前要每一位員工牢牢記住的一句話。

「商業電台仝寅共勉」

這副對聯是2003年夏天何佐芝口諭李我用毛筆寫好裱起掛在電台當眼處，對聯右側特別寫上「商業電台仝寅共勉」。

商台中人傳說，這副對聯是特別為當年名嘴鄭經翰而設的，而大班當時正主持《風波裡的茶杯》，何佐芝要提醒大班凡事留有餘地。大班離開商台後，對聯仍掛在𨋢口當眼處，也可作為後來開咪者的座右銘。

作者簡介｜鄭明仁，資深傳媒人，作家，藏書家。1977年香港浸會學院傳理系畢業後任職新聞界，2011年退休。2012年北京大學歷史學系進修，2015年獲頒碩士學位。

（標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）