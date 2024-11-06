啟德體藝館下月辦演唱會測試　MIRROR及COLLAR參演　料五千人入場

啟德體育園將於2025年第一季開幕，政府於正式啟用前舉辦不同規模的測試和演練。據了解，啟德體藝館將於下月20日舉辦演唱會測試，由MakerVille承辦，本地男團MIRROR及ERROR、女團COLLAR等均會參演，預計5000人入場。據了解，舉辦演唱會前，啟德體藝館下月會先辦籃球測試賽



▼10月27日 啟德體育園首場測試賽▼



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啟德體育園佔地約28公頃，主場館容納5萬人，另設有容納1萬人的體藝館及5000人的青年運動場。啟德青年運動場上月27日已率先舉辦本地乙組足球比賽，下月16日亦會舉辦15人欖球國際邀請賽。

消息指，體藝館下月20日亦會舉辦測試演唱會測試，由MakerVille承辦《CHILL เก่ง Music Festival》音樂會 ，將由本地歌手組合聯同泰國歌手組合演出，包括MIRROR、ERROR、COLLAR、Jeff Satur及4EVE等。

翻查資料，ViuTV音樂節目《CHILL CLUB》上月底曾召開記者會，宣布12月20日舉行大型音樂會，當時未有透露場地。