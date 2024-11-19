「中醫藥發展基金」提升中醫藥專業水平 支援業界需要

政府一直致力推動中醫藥高質量及全方位的發展，而設立中醫藥發展基金（基金）正為一項重要的政策措施。基金自2019年6月正式啟動，是首個特別為支援中醫藥發展而成立的專項基金，已先後獲政府注資十億元。基金致力惠及整個中醫藥界不同層面的從業員和機構，推出十多項資助計劃，資助範疇多元，全面推動香港中醫藥發展。



鼓勵持續進修 提升中醫藥人員專業能力

「企業支援計劃」轄下的「中醫藥從業員培訓資助計劃 (A1-1, A1-2, A1-3計劃)」資助中醫師及中藥從業員持續進修，精進專業知識和技能。A1-1計劃（資歷架構認可培訓課程）、A1-2計劃 （包含評估的培訓課程）及A1-3計劃（ 一般進修課程）涵蓋不同程度和類型的進修課程，中醫藥專業人員可按照進修需求選讀合適課程，資助比例最高可達課程費用的90%，單個課程最高資助金額為港幣60,000元。

中藥從業員丁小姐是此計劃的受惠者之一。「中藥行業發展多元，藥品管理、成藥生產、科研開發、銷售等多個領域都需要專業人才。我選擇修讀『藥物發現（中藥現代化）理學碩士學位課程』及『國家執業中藥師認知課程』，是希望了解中藥最新發展趨勢，裝備更多中藥相關的專業知識。課程補足了本科課程中較少涉獵的先進科研和臨床研究知識，擴闊了我的視野。」修讀這些課程引發了丁小姐對臨床研究的興趣並投身相關職業導向。「很高興課程所學到的知識能應用於實際工作中。在基金資助下，碩士課程和國家執業中藥師認知課程分別獲得六成及八成學費資助，合共超過6萬元，大大減輕了我的經濟負擔。這個資助計劃對有志持續進修的中醫藥從業員來說，是很大的支持和鼓勵！」

此外，丁小姐亦登記成爲「中醫藥發展基金之友」會員，在工作上有需要查證中藥資料時，可瀏覽基金一站式網頁查閱相關實用參考文件。登記「中醫藥發展基金之友」會員更是費用全免！

升級中醫診所設備 提升中醫藥服務水平

劉栢成醫師為一所私營中醫診所的創辦人，一直希望能夠引進先進臨床設備，為病人提供更優質的中醫藥服務。他表示：「隨著醫療科技的進步，現代化的醫療設備有助提升診斷和治療的精準度、效率和安全性。然而，添置這些設備對於我們這類中小型診所而言，所需費用是一項沉重的負擔。」為協助中醫診所升級設施，提升中醫藥服務水平，中醫藥發展基金推出了「改善中醫診所設施資助計劃 (A1-4計劃)」。從採用電子中醫病歷管理系統、購置現代化診斷和治療儀器，到提升中藥材儲存和配發中藥材的質量設備，合資格的中醫診所可獲資助購買指定設備，改善中醫藥臨床環境及配套。

在一次偶然的機會下，劉醫師知悉中醫藥發展基金設有「改善中醫診所設施資助計劃 (A1-4計劃)」，便決定作出申請。他說：「申請過程比想像中更清晰容易，基金提供的『合資格診所設施項目名單』非常實用，涵蓋了各種診所常見及需要的軟件或設備，例如電子病歷系統、煎藥儀器、診療床、消毒設備等等。醫師可以根據診所的實際需要，在名單中選擇合適的設備。」劉醫師的診所在成功獲得資助後，便更新了電子病歷管理系統和購買了新的診療床。他分享道：「新的電子病歷系統大幅提高了工作效率，讓病歷管理和數據分析，幫助我們更全面地了解病人的病情，為病人制訂更個人化、更有效的治療方案。新的診療床可因應病人情況調整合適治療體位，提升了治療效率，讓病人更舒適、更安心，也提升了中醫藥的專業形象。」劉醫師認為，基金對香港中醫藥業界的發展起到了積極的推動作用。「資助不僅是減輕了診所的財政負擔，更重要是鼓勵了中醫診所提升服務水平，與時並進地引進新科技及更換設備。診療環境的改善、設備的提升，對醫師及病人而言都是直接受惠。我相信在政府的持續財政支持和業界的共同努力下，香港的中醫藥業一定能夠蓬勃發展，為市民大眾提供優質的醫療服務。」

為傳統中藥業增添動能 以現代化設備改善倉庫管理、物流和服務

香港中藥材批發業歷史悠久，不少老字號已紮根過百年，許多批發商的設備也逐漸老化。中醫藥發展基金推出的「改善倉庫管理、物流和服務資助計劃」(A4計劃) 正好為業界提供支援，提供財政支援協助添置相關設備，助力中藥材批發及零售商提升營運水平及效率。

老字號藥行第三代負責人曾先生通過A4計劃獲得資助，購置了手提電腦、打印機、電子磅、電動唧車、收銀機和藥材交易紀錄電子系統軟件等，提升了藥行處理、貯存和運送中藥材時的效率和安全性。曾先生表示：「我們的設備包括秤量藥材的工具等都比較陳舊，部份已無法維修及更換零件。文件管理過往也缺乏電子系統協助整理，資料混亂亦難以翻查，實在需要更新設備來實施現代化管理。」

曾先生補充：「現在新的藥材交易系統能與其他公司的系統連接，可以直接線上發送報價單和訂貨單，避免了過往使用紙本文件容易出錯的問題，也方便查找及儲存交易紀錄，既減少紙張使用亦節省了紙本文件的儲存空間。在物流方面，電子磅確保了藥材重量的準確性，方便藥材抽檢和品質控制；相較於過往使用手推車，電動唧車的運載量也提升了4倍，每次可搬運2噸貨物，使搬運人手也可縮減三分之一。這些改變也提升了我們藥行的市場競爭力，降低了營運成本，提升公司形象。」

中醫藥發展基金的「企業支援計劃」已推出多項優化措施，包括簡化申請程序、提升資助金額上限及擴闊申請資格，為香港中醫藥行業的現代化和專業化發展注入了新動能。從人才培訓、設施升級到營運流程優化，基金的多項資助計劃切實地幫助業界應對最新發展挑戰，提升競爭力。

關於「中醫藥發展基金」

政府在2019年正式啟動「中醫藥發展基金」，以促進香港中醫藥界發展及提高業界整體水平。基金由醫務衞生局中醫藥處負責監督，並由香港生產力促進局擔任基金的執行機構。基金包括「企業支援計劃」和「行業支援計劃」兩部分，致力惠及中醫藥界不同從業員及機構。資助範疇多元，包括人才培訓、改善診所設施、優化中成藥生產質量管理系統、中成藥註冊技術支援、中醫藥推廣、應用調研及研究等，全方位推動本地中醫藥發展。基金的受惠對象廣泛，包括在職中醫師、中藥從業員、中醫診所、中成藥製造商及批發商、中藥材零售商及批發商、中醫藥相關的學會、商會、科研機構和本地大學及教育機構等。基金網頁亦設有「業界支援」，為業界提供中醫藥相關資源和實用參考資料，供「中醫藥發展基金之友」免費下載使用。

想了解「中醫藥發展基金」的資助詳情及最新的優化措施，請瀏覽：www.CMDevFund.hk 或與中醫藥發展基金執行機構聯絡。

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中醫藥發展基金執行機構

電話: 2788 5632

電郵: enquiry@cmdevfund.hk

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