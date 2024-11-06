彩虹邨重建｜羅淑佩：研究在新彩虹邨重現七色籃球場等打卡熱點

房屋署10月30日向黃大仙區議會提交彩虹邨重建項目的「清拆及遷置」建議方案，首期清拆項目預計於2028年展開，意味着樓齡60年的彩虹邨將成歷史。房屋署計劃將彩虹邨分三期重建，由第一期到最後一期住戶入伙，預計需時約15年。房屋署署長羅淑佩今日（6日）在港台節目表示，希望透過保存彩虹邨籃球場等標誌性「打卡位」和商戶，將彩虹邨的情懷保留下來。



彩虹邨丹鳳樓的彩色外牆及多層停車場上蓋的七色籃球場，近年成為熱門「打卡位」，被視爲彩虹邨的標誌。羅淑佩表示，若在重建過程中不將其清拆，將無法增加單位供應，以及讓運輸署重新規劃彩虹交匯處，以紓緩交通擠塞；但她明白市民對於「打卡位」的熱愛，強調建築師團隊會認真思考如何在新彩虹邨將其重現。

+ 1

至於對商戶的安排，她表示，過往署方會要求取得賠償的商戶搬遷，或改到其他房委會旗下商場繼續經營，但今次將建議房委會容許他們選擇在新彩虹邨，或搬到用作安置的新美東邨繼續經營，希望將現有彩虹邨的情懷保留下來。

她強調，距離第一期遷置尚有約4年時間，當局提早公布方案是希望居民有心理準備，可及早安排。她指，有很多住戶期待遷置至新美東邨，但若有居民希望遷往鄰近地區其他單位，署方會盡量配合。

至於第二、三期重建仍處初步構思階段，未有最終定案。她表示，由於將來新建的公屋將達40至50層高，必須做好地基勘探及樁柱佈局，在技術上不能夠單看60多年前的文件，而是要居民遷出後才能夠實地了解。另一方面，邨內有一間小學要重置，亦需時與教育局及學校磋商。