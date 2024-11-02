彩虹邨重建｜何永賢：清拆後將建成超過50層高樓宇　傲視同區公屋

政府日前釋出彩虹邨重建搬遷方案，計劃分三階段搬遷重建。房屋局局長何永賢表示，彩虹邨清拆後將興建樓高超50層大廈，屆時「新彩虹邨」將會傲視同區公屋。她又稱投遷要照顧長者戶感受，不能時間太急。



彩虹邨重建11幢樓共7,400個單位分三期重建，第一期最快2028年遷出，重建料2049年全部落成。（資料圖片/梁鵬威攝）

房屋局局長何永賢今日（2日）接受訪問指，彩虹邨清拆後重建，其樓高會超過50層，因此樁柱會很深，加上重建不能與興建新屋邨相比，受環保條例所限，須在特定時間下才能做較嘈雜工程，每日打樁時間只有3小時。

彩虹邨重建須20年，何永賢指一次收地、拆完再起樓的確較快，料可能不到10年便完成，但彩虹邨範圍多達5,000戶居民，必須一邊遷出再一邊遷入，重建後起到50層樓，故可將下期人員搬進去再重建新收的土地。

房屋局局長何永賢。（資料圖片/梁鵬威攝）

何續稱，搬遷須考慮長者感受，若時間太急趕，對長者壓力很大。她又說第一階段重建將在4年後展開，屆時會一併擴大彩虹交匯處，並聯同運輸署及路政署改善彩虹道一帶塞車問題。