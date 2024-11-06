殘奧金牌何宛淇投訴餐廳拒絕輪椅客　負責人認有不足：一場誤會

殘奧金牌得主何宛淇昨日（5日）在社交平台Threads發文，表示打算到銅鑼灣一間餐廳吃晚飯，但被拒入內。她稱，餐廳職員向她解釋店內沒有輪椅位置，更指她的輪椅會阻礙人。帖文引來大批網民留言，質疑餐廳涉歧視。



餐廳負責人吳先生承認餐廳有不足，亦指由於走廊很窄，對輪椅客人的一貫做法是邀請他們在攙扶下離開輪椅坐到店中，事件屬誤會。



殘奧金牌得主何宛淇在社交平台Threads發文，表示打算到銅鑼灣一間餐廳吃晚飯，但被拒入內。（資料圖片／楊宇翹攝）

何宛淇在帖文稱，打算到位於銅鑼灣的餐廳「泰國大城船麵 Ayutthaya」用餐，之後分享她被拒入內，以及與餐廳店員的對話：

「服務人員：我哋間餐廳冇位畀輪椅

我：我部輪椅好細

服務人員：部輪椅會阻住大家行

我：吓？正常埋枱，你仲有好多位

我：咁唔緊要，我畀網民睇吓夠唔夠」

何宛淇還補充一句「今時今日咁嘅服務態度點得」。

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餐廳負責人吳先生向記者表示，餐廳一向有很多輪椅顧客；而由於走廊很窄，爲避免打翻熱湯等意外，一貫做法是邀請他們在攙扶下離開輪椅坐到店中。何宛淇當時希望店員抽起一張椅子供她連輪椅坐進店裏，但店員認爲她的電動輪椅太大，會造成安全問題，所以出現誤會。

吳先生承認餐廳有不足，例如和何宛淇的溝通不夠徹底，亦沒有鼓勵她連輪椅坐進店裏試一試。他表示餐廳日後會盡量配合輪椅人士用餐，亦希望事件令餐飲業界反思、改善。

涉事的餐廳位於銅鑼灣，現場所見，要進入餐廳先要踏上一小級，輪椅人士較難無障礙地進入。當時，在餐廳入口的收銀處旁，擺放了一名食客的輪椅，但輪椅被摺起，該名婆婆食客亦可由家人攙扶下步入店內就座。其後一行人用膳完畢，該名婆婆在家人扶助下，可步行數步到餐廳外，再坐上輪椅。

有店員強調，餐廳絕對不會拒絕任何人入內用膳，但因為餐廳並沒有劃出供殘疾人士專用的座位，過去如遇上使用輪椅代步的顧客，都會問對方「可唔可以行幾步」，如可以的話會安排對方入座。至於完全無法步行的顧客，店員就稱過去甚少遇上，如情況許可會安排較寬闊位置予對方。

至於今次事件，店員聲稱有人與同事對談數句後，已經表現激動，同時拍下餐廳照片，所以同事未能問清楚對方是否完全不能「落地」。