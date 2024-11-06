殘奧金牌何宛淇投訴餐廳拒絕輪椅客　店員向她解釋「阻住大家行」

香港殘奧金牌得主何宛淇在社交平台Threads發文，表示打算到銅鑼灣一間泰國菜餐廳吃晚飯，但被拒入內。何宛淇稱，餐廳職員向她解釋店內沒有輪椅位置，更指她的輪椅會阻礙人。何宛淇發文批評這間餐廳的服務態度，獲得不少網民和應。該餐廳的社交平台被洗版，質問餐廳為何不歡迎輪椅人士進入。



何宛淇與好拍檔兼丈夫李榮傑早前接受訪問。（楊宇翹攝）

香港硬地滾球代表何宛淇今夏揚威巴黎殘奧，贏得兩面金牌，分別是女子BC3級個人賽以及BC3級混合雙人賽冠軍，令更多市民關注殘疾運動員。何宛淇昨日（5日）在Threads發文，表示銅鑼灣有泰國菜餐廳不歡迎輪椅人士，拒絕她進入，店員更向她表示「輪椅會阻住大家行」。

何宛淇在Threads發帖寫：「唔怪越來越少人喺香港消費，依家嘅服務都係咁差，夜晚去到銅鑼灣諗住入呢間叫『Ayutthaya』食個飯，間舖頭冇乜幾多個客，有咁大個走廊，一去到個門口諗住入去。」

何宛淇之後分享她被拒入內，以及與餐廳店員的對話：

「服務人員：我哋間餐廳冇位俾輪椅

我：我部輪椅好細

服務人員：部輪椅會阻住大家行

我：吓？正常埋枱，你仲有好多位

我：咁唔緊要，我俾網民睇吓夠唔夠」

何宛淇還補充一句「今時今日咁嘅服務態度點得」。

何宛淇發文指，有餐廳拒絕她入內。（Threads）

何宛淇的遭遇引來很大迴響，網民紛紛和應，到涉事泰國菜餐廳的社交網站洗版。在該餐廳Instagram最新出的帖文下，有數十位網民留言，幾乎全部都是負評，質疑餐廳歧視輪椅人士，留言包括「請問你哋係咪唔歡迎輪椅入嚟食飯㗎」、「香港食店又話無生意，有客又歧視人」、「點解輪椅人士唔可以入去餐廳食飯」、「平機會見」、「今鋪出名啦」、「連最基本既同理心同尊重都冇」、「殘奧金牌代表都唔serve，你個侍應真係倒米」。