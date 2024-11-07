幼聯辦反欺凌高峰論壇冀社會關注　有SEN學生獲老師照顧反遭欺凌

香港幼兒教育及服務聯會今日（7日）舉辦「反欺凌高峰論壇」，與會人士包括立法會議員、律師、精神科醫生及校長等，討論如何改善至杜絕欺凌問題。席間，他們亦分享了一些欺凌個案，其中一位受害人因為老師的愛心照顧成為被欺凌對象。



幼聯創辦人及總幹事程德智透露，其中一個受欺凌的學生個案，因本身有特殊教育需要（SEN），在學校受到老師的特別照顧。豈料老師的愛心行為卻惹起了其他同學的妒忌，令這位SEN學生隨即成為其他同學欺凌的對象，被施以扯頭髮等的身體欺凌。程德智補充，SEN學生成為被欺凌對象十分常見。

精神科專科醫生陳蔓蕾亦分享了一些她親身接觸的校園欺凌個案。她指，其中一個最常見的欺凌方式是將被欺凌者鎖在學校儲物櫃，直至老師點名發現有學生失蹤才揭發事件。另外有很多涉及性的欺凌，例如將被欺凌者的褲子脫下拍照，及強行抱着他人等。

今次論壇、聚焦四大範疇，包括法律規管、學校監察及施教，心理輔導與治療，以及家長日常觀察及溝通。程德智表示，希望透過專家的分享和討論、引領公眾對欺凌問題的認知並促進各界合作以至促請政府著手、為孩子們創造一個安全的學習環境。

作為反欺凌月的頭炮活動、主辦單位於高峰會論壇結束後、將討論成果總結為五大建議、編彙成請願信、由立法會議員陸頌雄呈交予特首辦及教育局、以促請政府有關部門立即行動、正視及從根本解決欺凌問題、盡早達致清「凌」的長遠目標。

程德智認為要從根本上改變社會對欺凌的認知，這不單是學校的責任、亦是每一位家長、教師和社會成員的共同使命。未來亦必須加強法律的約束力、確保每位受害者的權益受到保護、並且對施暴者形成有效的威懾、同時提升教育工作者的培訓，讓他們能夠及時識別及干預欺凌行為是他們迫切需要的步驟。

幼聯在11月舉辦「反欺凌月」，將在參與「幼聯反欺凌『童』盟」的學校的校園內張貼一系列反欺凌宣傳。月內其餘活動包括「反校園欺凌便服日」、「反欺凌主題繪畫比賽」及一連串校內教育宣傳活動。