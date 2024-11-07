理大19年設風險管理架構　訂危害校譽等清單　質保局稱方針穩妥

質保局去年初展開大學第三輪質素核證周期，今日公布理大的質素核證報告。報告指，理大於2019年設立企業風險管理架構，由中央管理團隊監察，並制定應對策略和方針。



報告提及，理大備存機構風險記錄表截有詳盡的清單，臚列已識別的「主要風險」，如危及財務穩定或院校聲譽的危害。評審小組認為，理大在監督和管理風險方面採取的方針穩妥而具效率。



理大於2019年設立企業風險管理架構，由中央管理團隊監察，並制定應對策略和方針。(資料圖片)

理大是第六間接受質素核證的大學。根據核證報告，理大的企業風險管理由大學校董會及審核委員會負責監管。理大於2019年實施「企業風險管理架構」，制定有系統的風險管理方針及指引，以確保院校質素和管治水平，當中包括機構風險紀錄表。

報告指，理大備存的機構風險記錄表載有詳盡的清單，臚列已識別的「主要風險」，以及相應的風險承擔人和減低風險的策略。指定風險承擔人會定期評估並監督措施進度。主要風險包括危及理大實踐策略目的、財務穩定或院校聲譽的「策略性和重大運作危害。」

報告指，中央管理團隊負責監督架構，確保有序運作，並評估減低風險策略的成效，識別理大面臨的任何新風險，然後向審核委員會提交年度報告。最新進展報告已於今年2月29日提交。質保局委任的評審小組認為，理大在監督和管理風險方面採取的方針穩妥而具效率。

就違規行為推全新匯報制度 確保學生學術誠信

報告亦提到，理大在教學和評核方面，積極使用生成式人工智能工具，亦使用各種工具、就不當行為訂立清晰指引，以及就較輕微的違規行為推行全新匯報制度，以確保理大的學生秉持學術誠信。評審小組指，理大設立貫徹一致和具透明度的制度，保障本科課程、持續進修課程及研究生課程的學生評核工作。