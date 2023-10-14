質保局報告：浸大生「頗大比例」無聯絡學業導師　倡檢視配對比例

教資會轄下的質素保證局昨日公布《香港浸會大學質素核證報告》，報告顯示部分課程的學業輔導活動學生參與度不高，「更有頗大比例的學生」從未與其學業輔導師聯絡，建議校方審視學系之間學業輔導師和學生的比例差異。



教資會轄下的質素保證局昨日公布《香港浸會大學質素核證報告》。

不同學系的學業輔導師和學生比例存差異

浸大自2012年設立學業輔導架構，目前每名學生獲分配一位學業輔導師，輔導師會為學生提供學業指導、訂立事業目標和深造計劃。

質保局的評審小組指，根據浸大提供的證明文件，學生漸發現學業輔導制度有用且令人滿意，然而部分課程的學業輔導活動學生參與度不高，「更有頗大比例的學生」從未與其學業輔導師聯絡，不同學系之間學業輔導師和學生的比例差異。

評審小組指，浸大高層告知評審小組，浸大並不單靠學業輔導導師為學生提供輔導 ，只要能達到預期果效， 各學系可靈活運用不同方式提供學業輔導。小組建議，浸大應檢視其訂立學業輔導導師與學生比例的相關規約，以確保所有學生獲得適當支援。

浸大是第三輪質素核證周期中首間公布結果的大學。（資料圖片）

少數研究生教學時數達每周17小時 促檢討加強支援

另外，浸大研究課程研究生必修基礎課程亦包括培養教學技巧的內容，小組指，各學院可自行調整整體教學時數安排，但上限設定為每周17小時，大多數研究生做研究項目之餘，每周教學工作三至四小時，而學院之間亦存在若干差異。小組建議，浸大檢討編配予研究課程研究生的准許教學時數上限，以確保對研究生提供充分支援。

報告又指，浸大近年因應社會需要，推動不計學分的聯通課程活動，推出「國安法教育課程」、疫情期間推出「 正向教練」 和 「棟篤笑的搞笑手冊」等。小組認為，不計學須的大學生活課程列作畢業要求，是一種良好實踐做法。

質保局定期監際教資會大學課程的質素，第三輪質素核證周期聚焦檢視大學學術標準和學術質素架構、學術課程發展、教與學、學生學習評核和學生支援，浸大是第三輪周期首間公布結果的大學。