廉署起訴金活藥業前總經理等3人　涉詐騙逾110萬服務費及洗黑錢

廉政公署昨日（12日）落案起訴金活藥業的時任總經理及其下屬，指他們涉嫌虛報曾使用該下屬營運的公司服務，詐騙超過110萬服務費；該下屬的生意夥伴，亦被控洗黑錢。三人均獲保釋，明日再東區裁判法院應訊。



廉政公署昨日（12日）落案起訴一名藥業公司的時任總經理及其下屬。（資料圖片）

被告54歲邱偉臣和43歲余遠濤，分別是金活藥業健康發展有限公司時任總經理，和市場推廣主任。兩人同樣被控兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》。邱偉臣則另被控一項相類罪名。

同案被告的40歲周柏豪，為基德服務董事兼股東。他被控一項洗黑錢罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》。三名被告均獲保釋，明日在東區裁判法院應訊，以待控方申請將案件轉介區域法院答辯。

案發於2017年2月至2023年9月期間，金活藥業在香港及內地經銷和代理藥物及健康產品。邱偉臣負責監督其產品銷售及推廣，余遠濤是其下屬。同時，余遠濤又與周柏豪擔任秘書公司基德服務的董事兼股東。

金活藥業以合約形式委聘香港靈鋒廣告有限公司助宣傳產品，並預先支付合約款項，以便該公司從中扣減宣傳開支。

控罪指，邱偉臣及余遠濤涉嫌向金活藥業訛稱，7份由基德服務開出的發票是真的，意圖詐騙並誘使金活藥業向基德服務支付53萬元服務費用。邱偉臣又涉嫌以相類手法，意圖詐騙而誘使金活藥業向基德服務支付印刷及設計服務費共6萬2千元。

此外，兩人向靈鋒廣告虛假地表示，6份由基德服務開出的發票是真的，意圖詐騙並誘使靈鋒廣告代金活藥業，向基德服務支付逾54萬元服務費，並從靈鋒廣告及金活藥業之間的年度廣告合約款項中扣減共逾58萬元。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現基德服務從未向金活藥業提供涉案發票所述服務。

同案被告周柏豪則涉嫌知道或有合理理由相信基德服務的銀行戶口內一筆約18萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益，而仍處理有關款項。