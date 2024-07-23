廉政公署9名實習大學生中有射箭手　專員胡英明拍片講請飲咖啡

9名大學生其實是今年「廉政公署專上學生暑期實習計劃」的參加者，分別來自地本、內地及海外的大學。他們自7月初起在廉署展開為期6個星期的實習生涯，分別派駐執行處(香港國際廉政學院、電腦╱資訊科技組)和廉署社區關係處(香港商業道德發展中心、宣傳創作組、傳訊及傳媒事務組)實習。



廉政公署今日推出社交媒體短片【廉政行動 有志者前傳】。（廉政公署提供圖片)

廉政公署今日(23日）推出社交媒體短片【廉政行動 有志者前傳】，片中見到多名充滿陽光感的大學生，在廉署不同角落回應旁白君的提問：「奶茶╱檬茶╱珍珠奶茶╱芒果沙冰定啡咖」，不論場景怎變，同學們都是選擇咖啡，例如Latte, Macchiato, Cappuccino, Affogato。

廉署專員胡英明片尾壓軸亮相，自斟自飲廉署咖啡，並說：「想我請你飲咖啡?過咗ICAC嘅暑期實習先再講啦!」

廉署表示，9名大學生分別來香港大學、中文大學、城市大學、北京外國語大學、瑪麗王后學院及利物浦大學；他們正修讀法律、計量金融、工商管理、計算機科學及英文學士課程。其中一位更暑期實習生，更修讀香港大學與北京大學合辦法學雙學士學位課程；另一名實習生是中國香港射箭總會會員，實習期間請假數天代表中國香港出戰亞洲青少年室內射箭公開賽(香港2024)的男子複合弓U21組賽事。

網民想了解他們在廉署暑期實習的生活點滴，可留意稍後推出的「intern真人騷」。