服務警犬隊35載　警長分享「毛敵拍檔」歲月　見證團隊進步感光榮

有「警犬專家」之稱的警長梁鎮東（東哥），因小時候在街上目睹警察拖狼狗出更的威武一幕，從此立志加入警隊，更參與警犬隊工作長達35載，見證香港警犬隊多年變遷。他表示，昔日安保行動中的爆炸品搜索犬，是由英軍專門提供和負責；但自香港回歸後，警犬隊已具備培育及訓練自家爆炸品搜索犬的能力，能見證團隊與時並進，令他深感光榮。



現年58歲的警長梁鎮東（東哥），參與警犬隊工作35載，更見證香港警犬隊多年變遷。（香港警務處圖片）

現年58歲、以退休後服務合約方式繼續效力警隊的警長梁鎮東（東哥），參與警犬隊工作長達35載，堪稱警犬專家。他表示，小時候在街頭遇警察拖大狼狗出更，覺得這對拍檔非常威武。這個畫面不但令他立志加入警隊，更開心是長大後，東哥夢想成真、成功穿起警犬隊制服。

1949年創立的警犬隊，今年迎來75周年。作為警犬隊的資深成員之一，東哥見證多年來，香港警隊訓練犬隻的設施質素不斷提升。他回憶當年警犬隊在屏山受訓，操場不足2,000方呎，一班帶着10隻警犬，地方已十分擠迫。東哥指，有時如果地方不夠用，隊方更要借用鄰村籃球場使用；後來警犬隊基地移師至皇后山和啟德，但由於基地屬過渡性質，東哥指基地有很多設施，都並非為訓練警犬而專門設計出來。

直至2003年，位於沙嶺的警犬隊總部暨警察搜查隊訓練學校正式啟用，令訓練警犬工作如虎添翼。東哥表示，入職初期，全港警犬總數約70多隻，至今大增至200多隻。他指，以往因空間不足而影響訓練進度的問題，現今全數迎刃而解，犬舍數量不但大為提升，警犬隊總部更設模擬訓練場地及犬隻專用醫療手術室，設備齊全。

東哥（左）曾在警犬隊醫療組工作，負責管理犬隻健康、院舍衞生及藥物採購。（香港警務處圖片）

強化硬件的同時，警犬隊更着重提升照顧犬隻的專業程度。東哥曾在警犬隊醫療組工作，負責管理犬隻健康、院舍衞生及藥物採購。為了提升照顧犬隻的專業，東哥於2003年利用公餘時間，修讀澳洲犬隻護士遙距課程，為期3年。他指，人病倒或受傷，都能說出不適之處；但警犬出現毛病，只能靠醫療檢查、經驗和專業知識，才能對症下藥。看着每天和警察出生入死的動物拍檔，東哥希望不斷提升自己的專業和能力，好好照顧牠們。

為更有系統及有效率去進行管理，本身連電腦都不太會使用的東哥由零開始，透過自學建立了一套電子資料庫。他回憶早年有關警犬的資料，只有一張紙寫着牠們的名字和相關打針記錄。隨着警犬數目增加，東哥協助編寫資料庫程式，讓同事可以準確和快捷掌握每隻警犬的情況，這個資料庫迄今仍被大家採用和持續改良。

回顧與警犬隊共同成長的記憶，東哥樂見團隊擔任的行動角色更多元、更專業。他指出，1997年香港回歸前，安保行動中的爆炸品搜索犬，是由英軍專門提供和負責；隨着香港回歸祖國，警犬隊已具備培育及訓練自家爆炸品搜索犬的能力。東哥一直見證團隊與時並進，深感光榮，他亦祝願警犬隊繼續精益求精，和各警隊單位並肩同行，一起守護香港。

為慶祝警犬隊成立75周年，香港警務處特別推出微電影《毛敵拍檔》，除了介紹巡邏犬和爆炸品搜索犬的職能，亦將領犬員和警犬成為「毛敵拍檔」前經歷的艱辛過程呈現於觀眾眼前。