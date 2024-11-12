警犬隊75周年推微電影《毛敵拍檔》　展示日常工作鮮為人知一面

警務處為慶祝警犬隊成立75周年，將推出微電影《毛敵拍檔》，由視帝陳豪客串，多名警犬隊成員真人演出。微電影於本月17日在警犬隊總部進行首播，同場亦會有警犬隊75周年展覽、警犬隊表演、攤位遊戲等，而且到時更會有香港首隻成功在本地訓練的氣味鑑別犬作公開示範。



警犬隊總督察范展婷表示，電影有兩大重點，第一是令市民了解「毛敵拍檔」（警犬與領犬員）如何建立感情信任，以及接受訓練；第二則是透過電影呈現警犬隊作為警隊的其中一個崗位，隊員如何守護香港。



警務處為慶祝警犬隊成立75周年，將推出微電影《毛敵拍檔》。（黃浩謙攝）

警犬隊「入屋」工作展現也屬關懷隊伍一員

警犬隊自1949年成立，隸屬香港警務處重點及搜查組，今年75周年。重點及搜查組警司高仲英介紹，警犬隊的主要工作為在街道進行日常巡邏、夜間亦會對可疑人士進行截查；警犬隊亦會負責大型活動的安保行動，如七一回歸、十一國慶、有外賓訪港的時候，警犬隊會負責場地安全，進行搜爆及安檢工作。

高仲英又表示，除了打擊罪案，警犬隊亦會進行「入屋」（社區聯繫）工作，作為警方與社區的「破冰」媒介，如前往學校及團體等機構進行親善關懷工作，向公眾介紹警犬隊及警察工作，亦展現警犬隊不僅是執法隊伍，亦屬一隊關懷隊伍。

他期望透過是次的75周年特別微電影，利用一個新角度介紹警犬隊工作，牽起勢頭，隨後會去保良局、兒童醫院，帶給不同社群關懷。高仲英指，狗與槍械不同，是擁有思考以及感情的夥伴，領犬員除了要做好警察的工作，日常亦要關註動物拍檔的喜怒哀樂以及身體情況；執勤時除了要留意市民活動領犬員亦要控制警犬與市民的互動，非常專業。

邀導演劉偉恆拍攝《毛敵拍檔》 陳豪客串

警犬隊總督察范展婷補充，警犬隊不缺各種宣傳短片，但缺乏能走入尋常百姓家的微電影，因此警犬隊邀請導演劉偉恆以及視帝陳豪客串《毛敵拍檔》角色，透過知名度以及刺激的情節，使警犬隊更能「入屋」。她表示，不少市民對警犬感到熟悉、認為犬隻十分乖巧，但不知道警犬與領犬員成為「毛敵拍檔」前經過何種歷練。

范展婷指，電影的大綱主要分為兩項：第一是讓市民得知「毛敵拍檔」需要經過為期12周的訓練，以及建立感情信任的過程；第二則是呈現警犬隊作為警隊的其中一個崗位，隊員如何守護香港。

范展婷透露，市民一般較為熟悉巡邏犬，但日間較為少見的爆炸品搜索犬（史賓格獵犬）其實亦在夜晚進行防禦性安保，因為這類工作躲在淩晨時分舉行，以免滋擾市民。

衝鋒隊領犬員與牧羊犬拍檔經歷生死

拍攝電影亦不容易，港島總區衝鋒隊領犬員林祖珩（阿祖）分享，他現年4歲的德國牧羊犬拍檔Bailey，9個月大便由阿祖親身照顧。阿祖說：「與其話我揀佢，不如話係Bailey揀我。」在諸多狗隻中，他與Bailey的適性最好，但當初Bailey在接受訓練一星期前患上胃扭轉，幸好在警犬隊職員發現及時，醫生檢查下切除壞死的脾臟，Bailey亦因此面臨不能參與訓練的危機。

阿祖稱當時已與Bailey相處兩個月，亦不想因此放棄Bailey，他與Bailey立下承諾，「如果你選擇我，我就同你一齊並肩作戰啦。」幸好Bailey順利康復，經過各方面的審慎評估後，阿祖與Bailey成功盡行訓練，現今在港島總區衝鋒隊執勤。

爆炸品搜索犬罕有以中文拼音改名

另一位男主角警犬隊機場行動基地領犬員胡維發（阿Ray），加入警犬隊5年，他的拍檔恭喜（Gong Xi）今年兩歲，為史賓格犬，擔任爆炸品搜索犬一職。阿Ray指恭喜於2022年10月2日出世，同胎的兄弟姐妹國慶出生，為慶祝國慶大日子，警犬隊亦打破以往用英文取名的習慣，挑選一胎其中數隻狗使用中文拼音改名。

他指，第一眼見到恭喜全啡色的頭感到很特別，而且首次帶恭喜玩感到十分親切，因為牠活潑外向，不過由於恭喜太「跳跳紮」、「好似上咗電」，訓練的時候亦令阿Ray感到頭癢，但經過專業訓練，加上感情日增，恭喜成為一隻專業的警犬。

領犬員：微電影展現我哋艱辛之處

對於胡維發而言，與恭喜之間的牽絆很難忘記，「好似教一個小朋友由幼稚園到小學咁」，而且認為警犬隊的日常工作鮮為人知，「唔知我工作係咩，唔知我點解要淩晨返工，去到第二朝都未必返到屋企，（套電影）可以展現我哋艱辛之處」。

沙嶺警犬隊總部舉行嘉年華會 本地受訓氣味鑑別犬首公開示範

13分45秒的電影將於17日在警犬隊沙嶺總部進行首映，電影以警犬日常面臨的真實案件作參考，劇中的警察角色均由警隊成員扮演，而且拍攝隊伍亦在本年的國慶75周年慶祝場地進行拍攝安保工作，真實程度接近九成。作為老手的Bailey亦需要花兩星期學習另外一套指令扮新手，努力非常。

范展婷表示，微電影首於17日首播，之後除了在香港電台電視頻道、鳳凰衛視中文台、鳳凰衛視香港台、鳳凰衛視資訊台播出外，亦會在香港警察及香港警犬隊社交媒體平台播放。17日在沙嶺警犬隊總部的嘉年華會，亦會舉行警犬隊75周年展覽、警犬隊表演、攤位遊戲等，並安排香港首隻成功在本地訓練的氣味鑑別犬作首次公開示範。門券已交由各警區警民關係組派發，預料到時會有嘉年華有逾千位參加者。

微電影作為警犬隊的75周年頭炮活動，范展婷亦指警犬隊年底會不停「落社區」進行探訪，透過本次周年慶祝去接觸麥當勞叔叔之家、兒童醫院等機構，率領隊員前往與社群慶祝聖誕，料舉行15至20場活動左右。