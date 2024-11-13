廉署起訴工程判頭及工人涉向承辦商虛報工作日數　詐騙逾33萬工資

廉政公署今（13日）落案起訴一名工程「判頭」及一名工人，他們涉嫌虛報工人執勤紀錄，串謀詐騙承辦商多支付逾33萬元工資。該「判頭」又涉嫌在廉署調查期間，指示工人向廉署人員訛稱值勤，被控意圖妨礙司法公正。二人均獲保釋，星期五(15日)在東區裁判法院應訊。



廉政公署今落案起訴一名工程「判頭」及一名工人，指他們涉嫌虛報工人執勤紀錄。（資料圖片）

29歲被告潘達俊，是海冠記有限公司(海冠記)營運者；另一被告29歲羅嘉明，為該公司時任工人。兩人同樣被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。潘達俊另外被控一項「作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為」罪名，違反普通法。

廉署指，潘達俊營運的海冠記，曾獲一間玻璃幕墻工程承辦商委托，安排工人到大嶼山一個私人屋苑建築地盤裝嵌玻璃。海冠記當時聘請羅嘉明及另外10多名工人，每人日薪由1,050元至1,400元。

兩名被告涉嫌在2021年2月至4月，串謀另一名海冠記工人，向工程承辦商誇大部分工人的工作日數，並訛稱海冠記提交的工人值勤紀錄是真的，從而詐騙該承辦商向海冠記多付超過33萬元工資。

廉署接獲貪污投訴後展開調查，揭發潘達俊涉嫌指示羅嘉明及其他工人，虛報值勤紀錄，並要求對方每月向他歸還額外發放的工資。

潘達俊又涉嫌於2022年4月，廉署調查期間，指示其中一名涉案工人向另外三名工人轉達信息，要求三人向廉署人員訛稱曾簽署涉案的值勤紀錄表，並以「不知道」來回應廉署人員的所有提問。惟該工人認為潘達俊的指示不妥，並沒有聽從。