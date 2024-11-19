加電費｜中電及港燈明年1月起分別按年加淨電費0.98%及0.9%

明年電費價格今日（19日）揭盅，明年一月起中電淨電費為144.3仙，較今年1月貴1.4仙，按年升幅為0.98%；港燈淨電費為167仙，較今年1月貴1.5仙，按年加0.9%。



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現時市民所交的電費由「基本電費」及「燃料調整費」兩部份組成，前者涵蓋電力公司的營運開支、燃料成本及預測利潤等；後者則反映燃料價格的變動，以實報實銷方式，每個月調整，由用戶向電力公司支付。根據現時《管制計劃協議》，兩電的准許利潤回報率上限為8%。

港燈

若將電費拆分，來年基本電費為122.9仙，較今年貴2.85%。至於反映燃料價格變動的燃料調整費，來年1月為44.1仙，較今年同期跌4.13%。計算過後，實際淨電費為每度電167仙，較今年多0.98%

中電

中電方面，來年1月基本電費為98仙，較今年1月多1.45%。至於反映燃料價格變動的燃料調整費，來年1月與今年1月一樣，同為46.3仙。兩者相加，實際淨電費為每度電144.3仙，較今年1月貴1.4仙，即0.98%。

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兩電加幅均較五年發展計劃高0.3仙

港燈五年發展計劃早前預測，2025年基本電費升至124.2仙，燃料調整費跌至42.5仙，得出淨電費預計為166.7仙，增幅為0.7%。今日公布的來年淨電費為167仙，較原預計高0.3仙，實際增幅較預計多0.2個百分點。

至於中電的五年發展計劃則預測，2025年基本電費為100.3仙，燃料調整費微跌至43.7仙，淨電費預計為144仙，增幅為0.8%。剛公布的淨電費則為144.3仙，較原預計高0.3仙，實際增幅較預計多0.18個百分點。