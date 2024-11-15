電費調整周二揭盅︱中電：明白關注　未答會否設電壓驟降懲罰機制

兩電下周二（19日）公布明年電費檢討結果。根據五年發展計劃，中電和港燈預測明年淨電費分別為每度電144仙及166.7仙，按年升幅為0.7%至0.8%。實際加幅較預測高或低，有待下星期二揭盅。

中電企業發展總裁莊偉茵今日（15日）表示，明白市民關注電費調整，下星期二會到立法會詳細講解。至於電壓驟降懲罰機制，莊偉茵未有正面回應會否增設，只是說會加強與政府協調，希望事故後可儘快處理問題。另外，中電明年撥款2億4千萬港元，補貼基層及劏房戶電費、資助1,200個家庭更換窗口式變頻冷氣機等。



中電企業發展總裁莊偉茵(左)及零售策略及產品管理總監易儉嫻(右)。(賴卓盈攝)

早前預測2025年中電淨電費按年加0.8%

電費由基本電費，加上燃料調整費，以及減去地租及差餉特別回扣，得出淨電費。中電今年1月的基本電費為每度電96.6仙，燃料調整費為46.3仙，淨電費為142.9仙。根據中電的五年發展計劃，預測2025年淨電費將微升0.8%至144仙，當中基本電費按年升3.7仙至100.3仙，燃料調整費則減至43.7仙。

政府及兩電下星期二（19日）向立法會環境事務委員會交代明年電費調整方案。中電企業發展總裁莊偉茵被問及來年加幅，是否與五年發展計劃預測吻合。她表示明白市民關注電費調整，下星期二會到立法會介紹來年計劃及收費。

▼3月30日 元朗山火導致電壓驟降▼



+ 3

沒正面回應是否設立電壓驟降懲罰機制

中電近年多次電壓驟降，甚至停電等事故。環境及生態局今年向中電建議，《管制計劃協議》增設重大電壓驟降事故懲罰機制，局方曾指中電仍在考慮。

莊偉茵沒有正面回應會否增設，她表示明白市民關注電力穩定，中電希望未來可提升發電及供電設備，從而抵禦極端天氣帶來的挑戰。未來亦與社區及政府研究如何加強協調，從而在事故後儘快處理問題。

中電明年資助1200個家庭，更換窗口式變頻冷氣機。（資料圖片）

撥款2.4億元 助基層家庭換窗口式冷氣機

中電公布明年將動用中電社區節能基金2億4千萬元，其中500萬用於首次推出「變頻冷氣機更換資助計劃」，資助1,200個有需要家庭更換窗口式變頻冷氣機，用電量較傳統窗口式少三成。中電零售策略及產品管理總監易儉嫻表示，會參考政府資助項目的受惠對象，以界定「有需要家庭」。

撥款中的4,400萬元，將用於為合資格的政府資助機構，提供免費能源審核及改善建議。中電又會動用100萬元，為基層社區樓宇測試電力設備。

中電社區節能基金明年將撥款2億4千萬元。（資料圖片）

動用5千萬補貼基層及劏房戶電費

另外，其中5,000萬元撥款將用於「中電基層家庭電費補助計劃」，為5萬個基層家庭提供每戶600元電費資助，2萬個劏房住戶可獲1,000元資助。

中電明年將繼續推行中電消費券計劃，58萬個低用電量住宅客戶及享有長者電費優惠的家庭，可獲發價值100元的消費券，可於超過2,500間參與計劃的餐廳及商店使用，預計涉款5,800萬港元。