四大諾貝爾獎得主來港　匯聚逾千科學人才　于常海：香港本應如此

近40名國際頂尖科學家，包括四名諾貝爾奬得主特凡·赫爾 (Stefan HELL) 、蒂姆·亨特 (Tim HUNT) 、巴里·夏普利斯 (Barry SHARPLESS) 、格雷戈里·溫特 (Gregory WINTER) ，上周來港參加「分子前沿研討會」，就基因編輯、螢光顯微鏡及蛋白質工程等議題演講，超過1,500人報名與會。他們在港期間又出席由香港生物科技協會（BIOHK）舉辦的晚宴，吸引逾百名相關領域人才到場「朝聖」。香港生物科技協會主席于常海表示，香港本來就是聯通中外、匯聚人才的福地，儘管近年社會動盪和新冠疫情令香港的國際形象受損，幸而這些專家親身來港後都對香港改觀。



于常海表示，香港本來就是聯通中外、匯聚人才的福地，儘管近年社會動盪和新冠疫情令香港的國際形象受損，幸而這些專家親身來港後都對香港改觀，非常願意再來香港。

香港科技大學上周五（11月15日）起一連三日舉辦「分子前沿研討會」(Molecular Frontiers Symposium)，邀得近40名國際知名科學家，包括四名諾貝爾奬得主——於2001年和2022年兩度獲得化學獎的巴里·夏普利斯 (Barry SHARPLESS) 、2014年獲得化學獎的特凡·赫爾 (Stefan HELL) 、2018年獲得化學獎的格雷戈里·溫特 (Gregory WINTER) ，以及2001年獲得生理學或醫學獎的蒂姆·亨特 (Tim HUNT) ，就基因編輯、螢光顯微鏡及蛋白質工程等議題分享真知灼見，吸引超過1,500名相關範疇的學生、專家及業界代表參與。

分子前沿基金會（Molecular Frontiers Foundation）創會主席Bengt NORDEN教授表示，研討會旨在激發下一代對科學的熱情，推動分子科學的創新研究，並促進頂尖科學家與大眾之間具意義的互動。科大校長葉玉如教授認為，香港是國際高等教育樞紐，致力推動知識共享，冀研討會能夠啟發與會學生的想像力，加深他們對科學與科技的興趣。

上周五晚上，研討會結束後，一眾專家共同出席由香港生物科技協會（BIOHK）舉辦、由盈信泰資本創始合夥人陳平、港區全國人大代表胡曉明、立法會議員黃英豪、香港生物科技協會主席于常會、中國生物製藥創辦人鄭翔玲聯合宴請的晚宴，吸引逾百名相關領域人才到場「朝聖」，包括創新科技及工業局局長孫東、香港大學校長張翔、科大校長葉玉如等等。晚宴更由香港生物科技協會副主席梁傳昕和香港國際生物科技論壇暨展覽副主席胡正忠擔任主持，並邀得諾貝爾委員會代表深度分享獎項歷史、評選機制和未來展望。

于常海認為，香港本來就是聯通中外、匯聚人才的福地，儘管近年社會動盪和新冠疫情令香港的國際形象受損，幸而這些專家親身來港後都對香港改觀，非常願意再來香港。香港生物科技協會由2022年起舉辦「香港國際生物科技論壇暨展覽」，每年成功吸引來自20個國家的數百家展商參與。于常海表示，香港是亞洲世界級城市，又擁有工業發展及創新的豐富歷史，希望展覽提供更大、更好的國際生物科技體驗，促進亞洲生物科技改革。