加電費｜港燈料8成住戶每月加少於$10　中電指70%住戶多付$5以下

中電及港燈今日（18日）在立法會環境事務委員會公布來年電費，分別按年加0.98%及0.9%。其中，港燈預計八成以上的住宅客戶及五成以上的非住宅客戶，每月額外電費不多於10元；中電預計在電價調整後，約70%住宅客戶及約50%工商客戶每個月的電費增加不多於5元。兩電都表示，會向基層提供現金券等資助。



+ 6

中電來年加電費0.98%。（資料圖片／林振華攝）

中電向5萬個基層家庭及2萬個劏房戶提供電費資助

兩電電費由基本電費及燃料調整費組成。中電明年1月起基本電費為98仙，至於燃料調整費，與今年1月一樣同為46.3仙。兩者相加，實際淨電費為每度電144.3仙，較今年1月貴1.4仙。中電總裁羅嘉進表示，明白市民對電價的關注，中電一直努力審慎控制成本，提升營運效率，並盡力透過多元化的燃料組合，減低電價調整的幅度。

中電發言人表示，在電價調整後，約70%住宅客戶及約50%工商客戶，每個月的電費增加不多於5元。

中電又表示，會透過中電的社區節能基金撥款約2.4億元，向5萬個基層家庭，每戶提供600元的電費資助；2萬個劏房戶每戶可獲1,000元電費資助。

港燈來年1月加電費0.9%。（資料圖片/廖雁雄攝）

港燈用電量300度住宅客戶月付多$4.5

港燈來年1月起基本電費加3.4仙至為122.9仙，燃料調整費減1.9仙至44.1仙。實際淨電費為每度電167仙，較今年1月貴1.5仙。港燈預計，八成以上的住宅客戶及五成以上的非住宅客戶，每月額外電費不多於10元。以一個月用電量300度的住宅客戶為例，明年1月的電費將為397.05元，較今年1月的 392.55元，高出4.5元。

港燈繼續向有經濟困難客戶派發現金券

港燈董事總經理鄭祖瀛表示，燃料價格現時總體趨勢較為平穩，但仍然偏高。受到地緣政治影響，燃料價格將來仍有機會大幅波動。港燈會一如既往，採購適用和價格合理的燃料，嚴格控制開支，亦會善用科技，提升營運效率，以控制電價。

港燈又指，會繼續向有經濟困難的客戶派發現金券，及向有需要的劏房戶提供電費津貼，和資助劏房戶安裝獨立電表等，涉及逾7,500萬元。