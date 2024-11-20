鐵路秘景｜港鐵航拍深入舊觀塘綫隧道　長約880米不載客路段曝光

港鐵今（20日）發布《穿越鐵路秘景》第二集，拍攝舊觀塘綫隧道内部，帶觀眾沿綫過海，抵達鰂魚涌站。該綫是港鐵歷史最悠久的市區路綫，港鐵指希望通過揭示這些秘境，加深公眾對鐵路系統的理解和欣賞。



港鐵指，調景嶺站以前並非觀塘綫總站，在1989年，隨東區海底隧道啟用，觀塘綫原本經東隧伸延至港島鰂魚涌站。惟2002將軍澳綫投入服務，觀塘綫才改道以調景嶺為終點站。而由藍田站至現行將軍澳綫交匯處，便成為今日的舊觀塘綫路段。

1989年，隨東區海底隧道啟用，觀塘綫經東隧伸延至港島鰂魚涌站，2002將軍澳綫投入服務，觀塘綫才改道以調景嶺為終點站。（港鐵提供）

該路綫全長約880米，現時日常載客列車不再駛經此路段，主要保留作車長駕駛訓練，及讓工程車行駛至各市區綫車站進行維修工作。

舊觀塘綫的中段位置，即茶果嶺露天段，位於東區海底隧道收費廣場巴士站旁，昔日的乘客途經此處可一覽車外景色。隨後便進入舊路段與現行將軍澳綫交匯處，然後進入東區海底隧道，最後直抵鰂魚涌站。

茶果嶺露天段位於東區海底隧道收費廣場巴士站旁，昔日的乘客途經此處可一覽車外景色。（港鐵提供）

港鐵早前推出「港鐵探索隱藏秘景」系列企劃，指希望通過揭示這些鮮為人知的景點，加深公眾對鐵路系統的理解和欣賞。除了該企劃外，港鐵早前亦推出其他活動，如『綠鐵B「動」樂日』、紅磡站的「站見」鐵路展、「港鐵45周年主題列車」及首個戶外大型鐵路主題嘉年華「Chill Fun鐵路樂園」。