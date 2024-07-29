港鐵觀塘綫隧道更新工程完成　今晨頭班車起列車服務恢復正常

港鐵今日（周一 / 29日）清晨表示，歷時28小時的觀塘綫隧道大型基建設施更新工程已順利完成，工程人員亦已完成詳細的檢查，以及使用不載客列車進行安全測試。觀塘綫今日由頭班車起，將全綫恢復正常服務。



港鐵工程人員7月28日凌晨在觀塘線收車後，隨即展開在觀塘線隧道大型基建設施更新工程。(港鐵提供圖片）

港鐵於昨日（28日）深夜表示，觀塘綫隧道大型基建設施更新工程已大致完成，工程人員緊接正進行一系列詳細的安全檢查，包括確保相關路段隧道內的架空天線、軌旁設施、配電系統及信號系統等運作正常，並會使用不載客列車進行安全測試，為今日（29日）頭班車順利開出做好準備。

港鐵職員在隧道內檢查。(港鐵圖片)

+ 2

港鐵觀塘線7月28日有基建設施更新，太子至何文田站列車服務暫停，但四個車站荃灣線及屯馬線列車會繼續維持服務，太子站成為今日荃灣線和觀塘線的唯一轉車站。（盧翊銘攝）

發言人續指，港鐵昨天全日動員超過1,000名人員在相關車站及巴士站協助乘客，亦於相關車站增加超過2,500個乘客資訊及指示牌，以提醒乘客相關安排。就工程方面，逾500位港鐵及承辦商人員進行此大型更新工程，花28小時進行此大型基建設施更新工程。工程涉及更換在油麻地站附近交叉渡綫隧道頂，合共超過50個大型金屬電纜吊架，吊架由通車使用至今逾40年。港鐵指，亦籍此機會更新隧道內其他相關的設施。

+ 1

港鐵公司車務工程維修總管李劍雄，昨日交代工程時指，工程人員因要更換金屬吊架，需將架空電纜、天線以及設備移除，方能進行工程；另外，更換前亦要安排大量金屬棚架以同步更換金屬吊架，後續也需要仔細檢查。團隊正進行最後驗收，後續經訊號系統、控制系統、配電系統，以至不載客列車測試，目標是明早在觀塘線頭班車前回復正常。

港鐵觀塘線7月28日有基建設施更新，太子至何文田站列車服務暫停，但四個車站荃灣線及屯馬線列車會繼續維持服務，太子站成為今日荃灣線和觀塘線的唯一轉車站。（盧翊銘攝）

被問到日後會否有同類型工程，李劍雄表示，進行有關工程前，會留意資產狀態、以至其生命周期，盡量以「黃金兩小時」進行工作；但如有繁複、具獨特性工作，不排除會再考慮有關工程。他稱會汲取今次經驗，計劃未來工程安排。

就着太子站安排會否影響長者、有需要人士需要，港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，明白今次安排對個別長者、有需要人士「比較唔方便」，但為保乘客安全、有序，有必要實施人潮管制，已提前聯絡傷殘人士組織，相信不少乘客有使用替代路線出行，太子站整體運作安全暢順。