廁所協會昨公布最佳公廁投影片附不雅網圖　現男女生殘廁性交漫畫

香港廁所協會每年在「世界廁所日」公布該年度最佳公廁選舉結果，廁協昨日（19日）公布獨特環形設計的荃灣海興路公廁榮獲廁所金獎，惟記者會上展示的投影片簡報，其中一張插圖示意公廁設計，就被發現有不雅成分。圖片顯示，中間殘廁位置疑似畫了一男子跟一女學生在殘廁性交，女廁亦畫出女性下體及臀部等敏感部位，引起網民關注。



相關插圖相信來源自網上插圖，也曾在網上引起議論，相信廁協未看清誤會該圖。廁協回覆指無意圖顯示任何不雅的內容，對圖片引起的誤會深感抱歉，未來會更加審慎地選擇和運用圖示。



廁協制作的投影片簡報，其中一張插圖示意公廁設計，就被發現有不雅成分。（資料圖片/陳蓁誼攝）

廁協制作的投影片簡報，其中一張插圖示意公廁設計，就被發現有不雅成分。（網上圖片）

海興路公廁外設飲水器，地面及空氣乾爽、通風良好，公廁內亦散發檸檬清潔劑的味道。設施新淨、洗手盤及馬桶沒有污積，更分別設長者、兒童及嬰兒友善的洗手間。（陳蓁誼攝）

廁協昨開記者會公布今年最佳廁所選舉結果，廁協在全港18區逾300個廁所作實地調查，並以FKOAA「CASH+ME」標準，評出2024年的最佳公廁，當中以獨特環形設計的荃灣海興路公廁奪得金獎，其地點位處海濱長廊，環境優美，符合香港公廁設計及管理指引的 CASH + ME要求。

廁協當日配合投影片簡報今次結果，惟有眼利網民留意到，廁協在投影片中加入示意海興路公廁環形廁所設計的插圖，圖片雖然較小，但放大後可見到中間部分，疑似畫了一男子跟一女學生在殘廁性交。

+ 1

香港廁所協會每年在「世界廁所日」公布該年度最佳廁所選舉結果。（資料圖片/陳蓁誼攝）

除此之外，插圖對女廁刻畫也有不雅成分，包括將女性下體、內褲及臀部等敏感部位均一一畫出。相關圖片相信來源自網上插圖，曾在網上引起議論。

廁協回應查詢澄清，原本想表達的是該圖片所展示的圓形設計公廁的優點，認為與荃灣港興路的公廁設計相似，並無意圖顯示任何不雅的內容。廁協對圖片引起的誤會深感抱歉，未來會更加審慎地選擇和運用圖示，以避免類似情況再次發生。