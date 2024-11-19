2024公廁選舉｜荃灣海興路圓型公廁奪金獎　同區街市公廁急需改善

今日（19日）是「世界廁所日」，香港廁所協會公布第八屆「2024 香港最佳公廁選舉」結果，其中荃灣區連中最佳及最劣公廁，其中以圓柱形設計的海興路獲得最佳公廁金獎，而最急待改善公廁則分別是荃灣街市（地下）公廁、元朗兒童遊樂場公廁、大元村公廁，以及大館公廁。

協會主席熊志權表示，公廁質素應作出各項提升，如設兒童廁所設施、提升男女廁比例等，改善環境衛生之餘，又可提升城市形象。



荃灣海興路公廁奪金獎，獲評圓柱設計獨特，位處海旁環境優美。(資料圖片/高詩錡攝)

荃灣海興路公廁奪金獎 圓柱設計獨特 位處海旁環境優美

香港廁所協會在全港18區逾300個廁所作實地調查，並以FKOAA「CASH+ME」標準，評出2024年的最佳公廁，當中以圓柱形獨特設計的荃灣海興路公廁奪得金獎，其地點位處海濱長廊，環境優美，符合香港公廁設計及管理指引的 CASH + ME 要求。公廁內部光線充足，並設飲用水設備。此外，牆身前後方向有清晰的公廁指示，進一步便利市民使用。

食環署管轄、位於欣澳站公共運輸交匯處的欣澳公廁則奪銀獎，雖處於交通繁忙地段，人流和使用率高，但其整潔程度和衞生環境良好，廁所能保持無異味。至於奪銅獎的佐敦覺士道公廁，曾於2021年獲選為急需改善公廁之一，經過改善及翻新後，整體設施狀況良好，公廁地面乾淨。

新娘潭郊野公園公廁獲評最環保 天水圍嘉湖奪最佳商場公廁

新娘潭郊野公園公廁獲選為最佳環保公廁，雖然為臨時公廁，但利用太陽能進行沖廁和照明，體現環保意識，而良好的通風和清潔維護，使公廁無異味，讓人感到舒適。另外，天水圍 +WOO 嘉湖商場被評為最佳商場公廁，設有符合 CASH +ME 要求的五星級酒店廁所設施，不僅為居民提供優質服務，也提升了整個社區形象和品質，冀可激勵其他商場仿效，逐步提升公共廁所的水準，讓更多人能享受到優質的衞生設施。

協會選四大劣廁 荃灣街市（地下）公廁滿地積水急需改善

香港廁所協會經巡查後，亦選出四大最急需改善的公廁，包括荃灣街市（地下）公廁，被評為滿地積水、設施破損及殘舊，容易令使用者滑倒；

此外，中環

協會主席熊志權表示，公廁標誌應設計清晰且統一，使公共空間更整潔有序。（陳蓁誼攝）

香港廁所協會主席熊志權提出一些改善措施，包括公廁可設兒童廁所設施，除了提供小型設施，亦可在女廁加裝坐地尿斗，方便女士帶6歲以下男童使用。公廁標誌亦應設計清晰、使用國際通用的圖形符號會更便於理解、統一設計，能使公共空間更整潔有序，提升城市形象和美觀。

龔瑞瓊表示，政府可考慮設置男女共用公廁，能提高廁所的使用率。（陳蓁誼攝）

香港廁所協會副主席龔瑞瓊則指出，男女廁比例亦是一個重要話題，特別在公共場所和大型活動中，常見女廁大排長龍。她指現時男、女廁所的衞生設備數量比例為1比2，建議設計比例調整1比2.5，可有效緩解女廁的擁擠問題。

協會亦表示香港可引入「女性尿兜」以解決女廁排隊問題。（陳蓁誼攝）

龔瑞瓊又建議，政府可考慮設置男女共用公廁，她認為這種設計不僅提高廁所的使用效率，還能夠靈活應對不同時間段的需求，香港也可引入「女性尿兜」，以解決女廁排隊問題。