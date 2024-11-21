東鐵綫閘門｜請小心月台空隙！3個車站弧度大　將加裝LED燈帶提醒

港鐵東鐵綫自動月台閘門安裝工程預計明年內完成，港鐵今日（21日）指，13個需要安裝自動月台閘門車站，已有9個車站完成安裝，第10個車站，即九龍塘站的工程料今年內完成。

至於最後一批、3個涉及月台弧度較大車站中，羅湖站及旺角東站安裝工程正進行，最後一個車站、大學站的工程亦已於周三晚（20日）展開。

港鐵指，當年建造三站時，因地理位置令月台弧度較大，個別位置列車與月台之間的空隙亦相對較闊，港鐵會在安裝自動月台閘門時，同步在三個車站七個月台合共93個位置增設額外措施，加强提醒乘客須特別留意列車與月台之間的空隙，包括於月台邊緣加裝LED燈帶鋼板，當列車到達、車門及閘門開啟前，LED燈帶會亮起，提醒小心月台空隙。



大學站的自動月台閘門工程於11月20日晚展開。（港鐵提供）

13車站有10個今年內完成工程 最後一站大學站工程昨晚展開

港鐵形容，東鐵綫自動月台閘門安裝工程已進入最後階段，最後一批月台弧度較大的車站，包括羅湖站及旺角東站的安裝工程已經進行，而最後一個車站大學站的安裝工程亦已經展開。

大學站已開始於月台邊緣安裝LED 燈帶鋼板。（港鐵提供）

羅湖、旺角東及大學站93個位置將增設額外措施籲小心空隙

港鐵稱，由於羅湖站、旺角東站和大學站有部份月台弧度較大，令列車與月台之間的空隙位置相對較闊，港鐵將有額外措施提醒乘客留意空隙，包括在月台邊緣加裝設有LED燈帶的鋼板，當列車到達、車門及閘門開啟前就會亮起；閘門內外會有小心空隙提示貼紙；閘門向車廂方向的視線及地腳線位置，會增貼「黃黑間條」標示；加闊原有安裝在月台邊緣的黃色膠條已收窄月台空隙，以及在個別月台增設廣播等。港鐵指，額外措施會在三個車站七個月台共93個位置設有。

月台閘門位置增設額外措施，提醒乘客在月台候車時，須小心留意列車與月台之間的空隙。（港鐵提供）

向車廂方向的閘門亦有額外措施，提醒乘客準備下車時，須小心留意列車與月台之間的空隙。（港鐵提供）