舞劇《詠春》特別版一連三日公演　學生專場率先看：動作齊整好型

由深圳歌劇舞劇院演出的舞劇《詠春》於今晚（22日）起一連三日在香港文化中心公演，今日下午先舉辦學生專場，有5間中小學、逾百名學生參加，率先觀賞演出的部分選段，並學習八卦掌和詠春拳。有上台學習詠春的學生表示，「師傅教得很好，一講就明」，形容是一門能強身健體的武術。



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舞劇《詠春》今年初首演，至今已在世界各地演出超過200場。《詠春》特別版今（22日）起一連三日在香港文化中心舉行五場演出，有別以往播放音樂錄音，是次邀請了香港指揮家領本地樂團現場演奏。

首場演出前，康文署今午舉辦了學生專場，有5間中小學、逾百名學生參加。專場中，他們觀賞約20分鐘《詠春》選段，其後演員王沅琳及主演葉問的常宏基，輪流親自教授八卦掌和詠春拳，一共幾十個學生即場上台學習，並與舞者交流。

同學讚詠春能強身健體 最喜歡八卦掌

中一的廖同學表示，初次認識詠春，感到「好新奇」。她形容舞者的動作齊整、「好型」，相信花了不少心機排練。她自己亦有參與音樂劇，認為觀演令她認識多了不同舞種，「詠春都算是一種舞蹈」，如日後有機會都想學習。

中四的陳同學有上台學習詠春，他指「師傅教得很好，一講就明」，覺得是一門能強身健體的武術。他表示今次是受老師推介而參加活動，最喜歡示範八卦掌的部分，稱認識到「中華文化的博大精深」。

路德會西門英才中學副校長洪靜安表示，今次帶了54名學生參加活動，形容參加這種大型演藝活動的機會難得。她指學生來自三個表演團體，包括歌詠組、中國舞蹈組及音樂劇組，相信演出除了讓他們認識非物質文化遺產，亦能從中學習燈光、舞蹈等舞台編排。

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舞劇首次現場音樂伴奏 指輝家：與劇團兩三次排練磨合

主演常宏基表示，交流中見學生對詠春十分感興趣，他們勇於問問題，認為是一種文化傳承。期間有學生問及詠春招式能否用於現實處境中，他回應道詠春並非為了好勝心，而是有謙虛的內涵，用以保護自己和身邊人，希望能傳遞此文化訊息予學生。

是次特別版亦有香港參與，音樂由香港指揮家馮嘉興領本地樂團The Symphonic Pops進行現場伴奏，演員則有香港演藝學院舞蹈學院畢業生黃丹洋。

馮嘉興表示，現場音樂版本並不容易，需要不少前期工作，並與劇團共同排練，尤幸兩三次就磨合得到，希望能夠昇華整個演出。