舞劇《詠春》再登香港今在文化中心上演　港深合作注入本地新元素

自今年1月首次在香港亮相，舞劇《詠春》便以其獨特的藝術視角、精湛的表演技藝和深厚的文化底蘊贏得廣大觀眾的熱烈反響與高度評價。11月，《詠春》再登香港，作為第4屆粵港澳大灣區文化藝術節的壓軸之作，首場於今日（22日）晚上在香港文化中心大劇院傾情上演，為大灣區觀眾帶來了一場武術與舞蹈交相輝映的藝術盛宴。



港深藝術家攜手打造特別版 注入本地新元素

今日起一連3日，舞劇《詠春》特別版在香港文化中心大劇院上演。在觀眾熱烈的反應下，一票難求，目前五場演出（含兩場加場）皆已售罄。

舞劇《詠春》特別版在香港文化中心大劇院上演。（海報）

下午2時，作為配套活動，《詠春》「學生專場」活動率先在文化中心劇院登場，現場有來自香港路德會西門英才中學、漢華中學、彩虹邨天主教英文中學、香港理工大學、香港城市大學、香港演藝學院學校的約150名學生。

在活動現場，有同學自發在「詠春巷」前合影留念，並擺出詠春拳的標誌性動作。而演員在台上向同學們展示了深圳原創舞劇《詠春》小念頭、八卦掌片段，常宏基等演員更「手把手」教同學詠春拳，現場掌聲連連。

同學自發在「詠春巷」前合影留念，並擺出詠春拳的標誌性動作。（深圳衛視）

作為配套活動，《詠春》「學生專場」活動率先在文化中心劇院登場。（深圳衛視）

現場有約150名學生。（深圳衛視）

同學學習詠春拳。（深圳衛視）

而《詠春》特別版首場，則在晚上7時半正式上演。其在原有演出內容的基礎上，加入了香港幕後團隊及藝術家的豐富新元素，如為香港專場而設的主題曲等，為觀眾帶來耳目一新的視聽享受。香港幕後團隊及藝術家與深圳藝術家們攜手合作，通過藝術的形式，進一步促進大灣區城市間的文化交流與合作，展現粵港澳文藝界的多元融合與共同繁榮。

率領樂團The Symphonic Pops進行現場演奏的香港年輕指揮家馮嘉興表示，能夠參與演出是他的一大期待和榮幸。他透露，在籌備過程中，最大的挑戰是將已錄製完成的演出版本轉化為現場樂隊版本，當中涉及許多技術和執行上的問題。而香港音樂團隊與作曲家以及國內的音樂團隊經過多次會議和交流，成功制定解決方案和執行計劃，「團隊合作在此過程中扮演了非常重要的角色」。他同時表示，在錄音製作過程中能與林子祥交流合作，對此感到非常榮幸。

《詠春》以其獨特的藝術視角、精湛的表演技藝和深厚的文化底蘊贏得廣大觀眾的熱烈反響與高度評價。（劇照）

《詠春》以其獨特的藝術視角、精湛的表演技藝和深厚的文化底蘊贏得廣大觀眾的熱烈反響與高度評價。（劇照）

《詠春》以其獨特的藝術視角、精湛的表演技藝和深厚的文化底蘊贏得廣大觀眾的熱烈反響與高度評價。（劇照）

《詠春》以其獨特的藝術視角、精湛的表演技藝和深厚的文化底蘊贏得廣大觀眾的熱烈反響與高度評價。（劇照）

舞武融合 劇本採用「戲中戲」方式

《詠春》是由中共深圳市委宣傳部、深圳市文化廣電旅遊體育局出品，深圳歌劇舞劇院創排演出。中國舞蹈家協會主席馮雙白編劇，「舞壇雙子星」韓真、周莉亞總編導。2023年春天，《詠春》從深圳出發開啟全國巡演，隨後席卷國內外多個劇場，目前已巡演214場，足跡遍布海內外42座城市、52個劇場，觀眾人數超30萬人。

《詠春》目前已巡演214場，足跡遍布海內外42座城市、52個劇場。（劇照）

《詠春》目前已巡演214場，足跡遍布海內外42座城市、52個劇場。（劇照）

《詠春》目前已巡演214場，足跡遍布海內外42座城市、52個劇場。（劇照）

《詠春》目前已巡演214場，足跡遍布海內外42座城市、52個劇場。（劇照）

《詠春》目前已巡演214場，足跡遍布海內外42座城市、52個劇場。（劇照）

該舞劇通過詠春拳和香雲紗兩個嶺南代表性非遺的結合，以20世紀90年代一個深圳劇組拍攝的電影《詠春》為引，將「戲外」的《詠春》劇組與「戲內」赴香港打拼的葉師傅兩條線索在劇中並行展現、無縫切換，融合古典與現代的藝術形式，為觀眾呈現一場武術與舞蹈碰撞融合的創新藝術盛宴。

在創作《詠春》前，主創團隊查閱了大量資料，發現許多人對於武術的印象來源於上世紀八九十年代的電影，尤其是內地與香港的合拍片。故劇本採用「戲中戲」的方式，觀眾直觀看到的是劇組拍攝電影《詠春》的片場場景，而電影鏡頭則指向葉問奔赴香港的那個年代。

《詠春》再次亮相香港，五場演出（含兩場加場）皆已售罄。（劇照）

《詠春》再次亮相香港，五場演出（含兩場加場）皆已售罄。（劇照）

《詠春》再次亮相香港，五場演出（含兩場加場）皆已售罄。（劇照）

雙線敘事不僅拓展了舞劇「眾生相」的邊界，更讓觀眾能以「上帝視角」窺見創作者內心的圖景。周莉亞表示，《詠春》講的是武術精神，但更多展現的是平凡人。劇中兩個時代的人相向而行，彼此呼應共振，最終交匯舞台，融於一體。他們因「英雄」聚攏，由「追光者」展開，最終落在「理想」。周莉亞稱，這不只是指《詠春》劇中的「電影工作者」，還包括所有藝術創作者、幕後工作者，「雖然時空變遷，但追尋夢想、追尋光的精神依然存在於我們每個人身上」。

《詠春》的再次亮相香港，不僅是對中華武術與舞蹈藝術的一次精彩演繹，更是粵港澳大灣區文化交流與合作的一次生動實踐。