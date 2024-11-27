反恐專責組研與教局合作　中小學引入反恐教育　教師生辨可疑人物

《施政報告》提出引入「三層防範機制」，以加強反恐工作。跨部門反恐專責組表示，初步計劃成立7個預防工作小組，分別負責情報、資訊安全及公眾教育等範疇，料未來一至兩個月內落實，最快明年展開第一次會議。專責組指，計劃邀請更多政策局參與，例如正與教育局研究，在中小學課程中加入反恐應急教育，教師生辨認可疑人物及活動等，提升其反恐意識。



恐怖主義威脅程度維持中度 籌組7個預防工作小組

香港警務處跨部門反恐專責組高級警司梁偉基指，由於全球恐怖主義形勢複雜多變，地緣政治緊張，各地恐襲持續發生；而本地恐怖主義在《國安法》立法後，雖然暴力活動減少，惟仍觀察到有人在社交媒體上散播極端思想，認為香港恐怖主義威脅程度維持「中度」，即有受襲可能性，但沒有具體情報顯示襲擊目標。他指，有必要建立「三層防範機制」，加強反恐。

「三層防範機制」的第一層是行政長官主持的「反恐督導組」，負責指導和指定反恐策略；第二層是由保安局局長主持的「反恐統籌組」，負責促進和協調各部門在反恐上的合作；第三層則由跨部門組成的預防工作小組，負責執行反恐措施。

這些預防工作小組，將由反恐專責組負責統籌。梁偉基指，目前專責組正在進行籌組工作，暫定會有7個小組，分別負責情報、公眾教育、資訊安全、海關、入境、重要基礎設施及法例。惟他指，小組的工作性質或會微調，會於這一至兩個月落實，期望可於2025年展開第一次會議。

邀多個政策局加入 料代表達助理署長級別

7個小組中，有兩個分別由海關及入境事務處主持，其餘5個暫由警方主持。專責組現時正在邀請各政策局的代表，參與預防工作小組。梁偉基表示，希望透過新機制，邀請更多政策局參與，以便實施反恐工作。他以公眾教育為例，指如能與民青局及教育局合作，相信能向更多年輕人推廣反恐資訊。他又希望參與的代表有一定職位，如達助理署長級等，以便他們在局內落實相關措施。

除統籌工作小組外，梁偉基表示，反恐專責組亦會加強在情報蒐集、反恐公眾教育及跨部門演練的工作。

梁偉基指，自2022年推出「反恐舉報熱線」，共收到近35000個舉報。（梁鵬威攝）

反恐舉報熱線推出約兩年 接獲3.5萬宗舉報 約一成三個案跟進轉介

情報工作方面，梁偉基指會加強情報網，包括社區情報。他續指，自專責組2022年推出「反恐舉報熱線」，至今已接獲近35000條舉報，牽涉約9000名舉報人，當中有13%的舉報個案被轉介到不同部門，而部分被舉報人士在調查後被捕。梁偉基指，如市民若作出有用舉報，有機會獲發賞金或「好市民獎」，賞金最高可達80萬。

梁偉基舉例，去年3月一名職業司機載客期間，留意到有乘客商討策劃暴力襲擊，故作出舉報。最後兩名涉案人士因炸彈嚇詐行為的罪名被定罪。

此外，專責組亦正與教育局研究，在學校課程中加入反恐應急教育，教學生和老師辨認可疑人物及活動，以及如何應對恐怖活動等，提升其反恐意識。另外，反恐專責組去年設立的反恐展館「安全社區體驗館」，梁偉基表示，專責組會與教育局合作，期望於2025開始，恆常化安排中小學到體驗館參觀。

他又指，會加強與化工、酒店、物業管理、物流等業界合作，向他們推廣反恐意識，並提供反恐訓練。

專責組成立6年 共辦４次大型跨部門演練

梁偉基表示，專責組亦會加強跨部門反恐演練。他指，自2018年專責組成立，至今共舉辦4次大型跨部門演練。未來會增加演練頻率，並將參與範圍擴大至其他政府部門、公私營機構及社區團體，尤其是一些重要基礎設施機構。

他表示，希望盡快籌辦「三層防範機制」下第一次跨部門演練，現時專責組正在選擇合適地點，以及邀請各政府部門和社區團體參與，尤其是6個部門屬下的青少年團體，希望藉此機會加強他們的反恐意識。

專責組由6個紀律部隊組成，包括警隊、消防、飛行服務隊、懲教、海關及入境處。除警隊外，其餘5部門亦表示未來會加強反恐工作。