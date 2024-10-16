施政報告2024｜三層反恐防範機制　由特首督導　提前準備反恐行動

新一份《施政報告》今日（16日）出爐，政府將加強本土反恐工作，設立「三層防範機制」，第一層由行政長官督導，第二層由保安局局長統籌，交由第三層各紀律部隊執行反恐工作。政府消息人士指，雖然本港目前面對恐怖主義威脅級別仍然是「中度」，但有需要專注於防範反恐意識，及就反恐行動提前作出準備。



跨部門反恐專責組演練。（廖雁雄攝）

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政府將加強反恐準備，在今年年底前引入「三層防範機制」，設立「行政長官反恐督導組」、「保安局局長反恐統籌組」及跨部門工作小組跟進具體研究和執行反恐工作。跨部門反恐專責組會加強協調紀律部隊的情報蒐集工作、增加跨部門演練和反恐的公眾宣傳教育等，強化特區的防範和應變能力。

第二層保安局統籌 第三層紀律部動執行

消息人士表示，現時本港目前面對恐怖主義威脅級別維持「中度」，政府構思將反恐工作系統化，以往反恐可能「有事先啟動」，但新機制將為專注於提高防範意識，及就反恐行動作出準備，而現時由警隊統籌的跨部門反恐專責組，會繼續集中跨部門演練及公眾教育工作。

明年上半年推出維護國安指引

就維護國家安全，政府會完善執行機制，各政策局及部門履行其職責，持續檢視其規則、守則、指引及程序等，確保能符合維護國家安全的規定。政府會在在 2025 年上半年推出指引，說明公職人員如何在履行職責時，恪守《維護國家安全條例》的要求。消息人士指，簡而言之，所有由政府出糧、相關委員會等都需要遵守指引。