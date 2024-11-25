粉嶺羊群闖馬路｜牧羊人：放羊期間清理排泄物　未能趕上羊群闖禍

數十隻覓食羊群上周五（22日）走進粉嶺住宅區，在馬適路與馬得路十字路口附近草堆吃草，更一度在馬路行走，令多輛車須減速停駛「讓路」。這不禁讓人好奇，羊群的主人是誰？



在附近牧羊的華哥向《香港01》證實，他當日如常放羊，其間一直尾隨羊群，隨後因要清理排泄物，未能跟從羊群的步伐，「佢一路行一路屙屎，我一路用掃把掃羊屎，佢就快過我」，未能阻止牠們走出馬路，造成近10分鐘交通阻塞，最終由警員驅趕至附近工地。



牧羊人華哥：這情況並非第一次出現 羊群「響鞍都唔怕」

華哥自2008年開始牧羊，從其牧羊地到馬適路的步程約20分鐘。他表示，當日放羊期間一直尾隨羊群，但因要清理其糞便，未能跟從羊群步伐，「佢一路行一路屙屎，我一路用掃把掃羊屎，佢就快過我」，未能阻止牠們走出馬適路。他指這情況並非第一次出現，當日造成約10分鐘交通阻塞，又形容羊群「響鞍都唔怕」，不時由警察將牠們驅趕至地盤。他說，這些羊群最終回到牠們的住處。

翻查資料，粉嶺市區並非首次有羊群出沒。2023年7月，有網民在社交平台發布一段影片，可見粉嶺馬適路附近出現為數20隻山羊，在鄰近民居的草叢旁吃綠葉。

事發地點示意圖。（蕭先生提供）

在新界九個地區飼養羊隻無需領牌

翻查《公眾衞生(動物及禽鳥)(牛隻、綿羊及山羊的飼養)規例》，飼養任何牛隻、綿羊或山羊的市民均須領取牌照，但不適用於離島區、葵青區、北區、西貢區、沙田區、大埔區、荃灣區、屯門區及元朗區，上述九個地區則毋須領牌便可養羊。

▼牧羊人華哥2019年接受訪問▼

