【新界東北】草地連根拔起　牧羊人的無奈：政府仍然安置無期

每日準時下午一至五時，粉嶺北梧桐河附近就有羊群出沒，羊在草地滾地吃草，四處遊走，「除咗大雨啦，羊怕雨，喺羊棚趕佢哋都唔出嚟。」華哥在遠處看著草地的羊群說。 華哥是牧羊人，與這群羊相處十多年。羊有點怕人，卻認得華哥的聲音。眼前的翠綠，是羊群僅有的生活空間，但隨着新界東北發展啟動，附近很快變成石屎森林。五年來華哥一直與政府周旋，惟政府仍未為他與這群羊覓得適合安置地方。這群活得隨性的羊群，與不少村民一樣，前路仍然茫茫。

華哥是牧羊人，亦是這70隻羊的主人。當初養羊只為貪玩，但收地在即，華哥無論如何亦要保住牠們。（盧翊銘攝）

牧羊不一定需要牧羊犬，只需一頭領頭羊，羊群自然會跟著走。華哥說，不是每隻羊都有本領當領袖，他要先在羊群中挑選一隻「夠惡」的羊，訓練至少一月，逼牠走在前方，久而久之便成為領袖。

華哥生怕小羊寒冷，羊棚總是生火取暖。（盧翊銘攝） 一年365日無休 放羊時，華哥也沒有閒著。他要回到羊棚中清潔，還要將麵包曬乾，因羊兒平日吃草太多，需吃麵包吸水，但份量要拿捏得好，若餵食太多，牠們便不願吃草。他說，養羊很「困身」，年初一都不能休息，「你唔放佢哋出嚟，佢哋就無草食。」 華哥嘴上這樣說，但生怕小羊寒冷，總會在羊棚生火為羊群取暖。倘有羊生病，更要逐隻為牠們打針。

每日準時下午一至五時，就是華哥的放牧時間，除了下雨天，幾乎年中無休。（盧翊銘攝）

野狗咬死羊群 每晚留宿守護

華哥說，他起初只養蜂，之後與友人領了數隻羊飼養，後來朋友退出，只剩下華哥。他把一切都說得淡然，唯獨每每談起一幕，他的眉頭都緊皺起來。

早在今年，野狗凌晨挖洞偷溜到羊棚，先後活生生咬死36頭羊，除了有朝夕相對十多年的老羊外，還包括領頭羊，更有即將臨盆的母羊，「本來可以生一批過清明⋯⋯但有一日凌晨五點村民打畀我，話聽到羊叫，我即刻趕返嚟，見到心都噏埋。」

自此之後，華哥每晚都不敢離村，每夜要守著羊棚才安心。

灑下麵包乾，羊兒傾巢而上。（盧翊銘）

批政府「拖字訣」 安置無期

收地在即，威脅羊兒的不再是野狗，而是即將到來的推土機。雖然華哥羊棚大部份屬餘下工程，2024年才收地，而幾經爭取後，政府曾提出復養選址，惟一幅在高山，草的品種不是山羊可吃；另一幅則在鄰近民居的平地，無一適合。

華哥說，雖然他向政府反建議了兩幅土地，但拖了兩年仍然安置無期。

就算有地畀我，我都唔可以即時搬過去，要搭羊棚、圍鐵網，要整水錶電錶，至少要搞幾年，如果唔係又畀狗咬死。 華哥

親自餵奶 比羊媽媽還上心

華哥看著羊群，正值中午，不時提醒牠們別亂走。有村民帶兒子到附近看羊，笑言華哥對羊兒視如己出，比羊媽媽還疼錫小羊，「有隻羊仔隻腳跛跛哋，羊媽媽唔肯餵奶，佢會抱羊仔返屋企，每隔三至四個鐘用奶樽餵一次。」

她說，華哥對羊兒上心，常為照顧牠們無時間吃飯。村民抱著孩子說：「同湊仔差唔多，爭在唔使供書教學。」

能分辨華哥聲音

羊有靈性，能認出華哥的聲音。放羊至下午五時，他一聲令下，羊群便一湧而上，服從指令回到羊棚內，餘下數隻小羊仍然貪玩不願歸家，「𠵱幾隻羊仔新買返嚟，成日唔聽話。」華哥找來掃把，一面掃走羊糞，一面推牠們歸家。

牧羊後，華哥會掃走沿路的羊糞。（盧翊銘攝）

牧羊一日的工作結束，華哥突然村民張伯收到電話，稱發現田內有蛇。華哥赤手空拳馬上奔走，在彎曲的村路左穿右插，到埗後不足半分鐘馬上捉住蛇頭。

「依條係菜蛇，無毒！」華哥處變不驚的拋下一句，讓蛇繼續纏著左手，安慰附近嚇壞了的女村民。這樣的鄉村生活，很快就要告一段落。

不足半分鐘，華哥馬上捉住蛇頭。（盧翊銘攝）