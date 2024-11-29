社會福利署「齊撐照顧者行動」

為鼓勵社會各界支持和關懷照顧者，社會福利署（社署）在2023至24年度展開為期三年的「齊撐照顧者行動」全港宣傳活動。社署於2024 年11月28日在香港故宮文化博物館舉辦了兩項焦點活動──「與照顧者同行『故宮』」及「2024至25年度短片創作比賽頒獎典禮」。勞工及福利局局長孫玉菡和社署署長李佩詩為活動主禮。



2024至25年度短片創作比賽頒獎典禮

短片創作比賽以「撐得起因有你」為主題，旨為推廣家庭為本的支援及朋輩照顧者的互助，並肯定照顧者的貢獻。比賽於2024年4月15日至8月15日接受報名，共收到超過180部短片作品。社署署長李佩詩、香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授陳麗雲及何爵天導演擔任評審，選出得獎作品。頒獎典禮邀請約400名嘉賓出席，包括立法會議員、區議員、諮詢委員會成員、非政府機構及地區團體代表和得獎者等。

得獎名單如下：

小學及中學組

冠軍 – 聖公會聖米迦勒小學

亞軍 – 慈航學校

季軍 – 保良局馬錦明夫人章馥仙中學

優異獎 – 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校、祖堯天主教小學、聖羅撒學校

大專及公開組

冠軍 – 東華三院

亞軍 – 香港路德會社會服務處路德會悠樂地區支援中心（油尖旺）

季軍 – 基督教家庭服務中心順安長者地區中心

優異獎 – 社會福利署元朗區福利辦事處、香港基督教服務處、香港路德會社會服務處路德會包美達展能中心

所有得獎短片，連同社署全新製作的兩集「照顧者的故事」短片，已上載社署YouTube頻道（www.youtube.com/@SocialWelfareDepartment），以讓社會更了解照顧者的貢獻和需要、推廣社區互助。

2024至25年度短片創作比賽頒獎典禮。

勞工及福利局局長孫玉菡（左三）與小學及中學組冠軍得獎者合照。

社會福利署署長李佩詩（置中）與大專及公開組冠軍得獎者合照。

社署慶祝國慶75周年亮點活動 - 「與照顧者同行『故宮』」

為慶祝中華人民共和國成立75周年、響應「齊撐照顧者行動」及感謝照顧者的付出，社署舉辦了「照顧者同行『故宮』」活動，邀請約400名長者、殘疾人士及其照顧者參觀香港故宮文化博物館和在館內餐廳享用午膳，讓大家一同分享國慶喜悅，享受放鬆時光，為彼此打氣。參加者同時獲贈國慶75周年紀念禮物包。

勞工及福利局局長孫玉菡（右四）和社會福利署署長李佩詩（左四）與其他嘉賓慶祝中華人民共和國成立75周年。

勞工及福利局局長孫玉菡（左三）和社會福利署署長李佩詩（前右二）與參加者合照。

參加者參觀香港故宮文化博物館。

(資料及相片由客戶提供)