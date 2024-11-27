靈長動物學家珍古德訪港籲保家園　不信馬斯克所言有其他宜居星球

著名靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）周二（26日）到香港大學分享，指地球正受人類破壞，籲香港商界、政府及民間合作保護香港生態。她指，地球是人類唯一家園，須努力保育：「馬斯克（Elon Musk）可能相信他會找到可供人類居住的星球，在他有生之年並移走一半物種到該星球，但我不相信這是真的，我們只有這一顆美麗的星球，我們稱之為家。」



籲官商民合作保護香港生態

珍古德到港大與超過200多位商界人士會面。她指，地球生態正在崩壞，呼籲商界與政府及民間社會合作。她強調，維護生物多樣性與氣候變化等環境挑戰息息相關，故各持份者均需彼此合作，扭轉氣候變化。

不見得人類聰明 Jane Goodall：我們只有這一顆美麗星球 稱之為家

她又指，人類雖是最有智慧的物種，能夠創造互聯網及探索太空，卻不見得是最聰明的。「甚麼聰明物種會有系統地走向破壞自己唯一的家，馬斯克可能相信他會找到可供人類居住的星球，在他有生之年並移走一半物種到該星球，但我不相信這是真的，我們只有這一顆美麗的星球，我們稱之為家。」

珍古德又認為，新一代缺乏對自然生態的保護意識。她表示，年輕人常常活在智能手機及社交媒體等虛擬世界，與自然界分離。「但如我所說，我們是它（大自然）的一部分，不只是一部分，我們依靠它。」她指，需讓公眾明白生態崩壞會如何影響自己的下一代，共同為保護生態努力，才能拯救地球。

珍古德現年90多歲，研究黑猩猩超過60年，曾獲選中就讀劍橋大學修讀動物行為學博士學位，並在2002年獲頒聯合國和平使者。