保育專家研究本港水獺殘存后海灣已岌岌可危　呼籲平衡生態保育

國際自然保育期刊《Oryx》近日發表最新一期，刊登了由本港嘉道理農場暨植物園及世界自然基金會香港分會共兩名保育專家，就香港的歐亞水獺（Lutra lutra）種群數量進行的研究。該研究指出，歐亞水獺在香港自1930年代起已呈現下降趨勢，過了30年更徘徊滅絕邊緣。現時本港的水獺只殘存在新界西北部的后海灣一帶，包括米埔自然保護區、濕地公園，及私人土地。



參與該項研究的許家耀表示，人口膨脹及急速城市化下，水獺的棲息地逐漸消失，加上水污染和渠道工程，都把水獺推向滅絕的邊緣。另一研究員陳輩樂直指，本港水獺情況已岌岌可危，憂北部都會區大開發下，令生態環境面臨巨變，促發展經濟時要與生態保育取得平衡，呼籲各界參與水獺的保育。



水獺是國家二級重點保護野生動物，嘉道理農場暨植物園的研究人員詳細翻查相關歷史文獻和資料，包括報章、歷史檔案和古籍等，通過抽絲剝繭地疏理，重構本港水獺在1890至2020年期間的數量及分布變化。這個研究刊登在國際自然保育期刊《Oryx》的9月號。

研究員根據分析131年間的資料，發現歐亞水獺曾廣布於香港西部水域，遍及新界、部分離島甚至香港島，第一筆記錄更是來自維多利亞港。該種群在1930年代起已逐漸萎縮，在1960年代開始更徘徊在滅絕的邊緣。

在米埔自然保護區內出沒的歐亞水獺媽媽（陸上）及在兩隻在水中的幼崽。（嘉道理農場暨植物園 & 世界自然基金會香港分會）

發表這份研究的第一作者，嘉道理農場暨植物園自然保育主任許家耀指出，今次研究透過分析大量歷史文獻，更深入地了解到本港水獺的歷史分布狀況以及消失的因素，對水獺的保育和研究工作帶來非常重要的啟示。

他表示，本港的水獺十分依賴沿海及平原濕地生境，但這些地區絕大部分都不屬受保護範圍，易受發展威脅。在人口膨脹及急速城市化下，水獺的棲息地逐漸消失，再加上後續帶來的水污染和大規模河流渠道化工程，都把水獺推向滅絕的邊緣。

他指出，現時本港的水獺只殘存在新界西北部的后海灣一帶，但除了米埔自然保護區及香港濕地公園外，絕大部分分布區都是未受法例保護的私人土地。

該研究的另一作者，身兼世界自然保護聯盟水獺專家組東亞協調專員的世界自然基金會香港分會保育總監陳輩樂，這次研究證實了元朗平原在過去百年一直都是本地水獺的重要棲息地，更是牠們在過去半世紀的最後一片樂土。

惟他表示，但這地區在北部都會區大開發下，生態環境將面臨巨大的改變。若要守住本港最後的水獺種群，必須在經濟發展與生態保育中取得平衡，確保重要的水獺分佈區域受到保護，而且維持各棲息地的連貫性。

陳輩樂強調，保護水獺及其濕地生境是本地保育工作的重中之重，「各界需要了解本港水獺岌岌可危的現況，令不同持分者參與和支持水獺的保育，並立即採取拯救行動。」

嘉道理農場暨植物園保育經理及水獺項目負責人楊劍煥表示，歐亞水獺很可能是本港，甚至整個大灣區內，現存最稀少的陸棲哺乳動物。嘉道理近年不斷加強在大灣區水獺保育工作的投入，自2020年起，與世界自然基金會香港分會在米埔及周邊地區開展水獺研究項目。

他指，米埔是區內唯一有水獺繁殖記錄的地方，對該地水獺種群開展長期監測和研究意義十分重大，相關數據可以有助制定出有效的保育建議和提高公眾意識，將水獺從滅絕的邊緣拯救過來。